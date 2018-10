Gemeinde Hatten Die Gemeinde Hatten muss sich bis Jahresfrist entscheiden, woher sie künftig ihr Trinkwasser bekommt. Hintergrund ist eine rechtliche Neuordnung innerhalb des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV).

Vier Optionen stehen zumindest theoretisch zur Wahl:• Die Gemeinde übernimmt die Aufgabe der Trinkwasserversorgung in eigener Trägerschaft und Verantwortung. Bewertung: Diese Variante wäre utopisch, schließlich müsste Hatten nicht nur kräftig in Personal, sondern auch Technik investieren.• • • Gemeinde und Wasserverband schließen einen Konzessionsvertrag ab.

Bewertung: Diese Lösung scheitert schlicht daran, dass die Gegenseite nicht bereit ist, einen solchen zu schließen - wie SPD-Ratsherr Hajo Töllner, seit 2008 Vertreter der Gemeinde Hatten in der OOWV-Verbandsversammlung, mitteilt.

• Die Gemeinde schließt eine Zweckvereinbarung mit dem OOWV.• Die Gemeinde tritt dem OOWV als Mitglied bei (davon ausgenommen ist die Löschwasserversorgung, die ureigene Aufgabe der Gemeinde bleibt – auch wenn das Wasser vom Wasserverband bereitgestellt wird).

Faktisch kommen nur die beiden letztgenannten Alternativen in Betracht. Nachteil einer Zweckvereinbarung wäre allerdings nach Einschätzung Töllners die rechtlich nicht unproblematische Wahrnehmung der Stimmrechte. Seine Empfehlung lautet deshalb, die Gemeinde sollte dem öffentlich-rechtlichen und ohne Gewinnabsicht agierenden OOWV als Mitglied beitreten, wie es bereits für den Abwasser-Bereich der Fall ist.

Nach Angaben von Bürgermeister Christian Pundt hat die Kommune zwischenzeitlich auch andere Bezugsquellen wie die EWE geprüft. Dadurch würde sich der Preis fürs Trinkwasser allerdings in Zukunft deutlich verteuern, warnte der Verwaltungschef in öffentlicher Sitzung.

Der Hatter Gemeinderat sieht das genauso. Einstimmig, bei einer Enthaltung, wurde der Beschluss gefasst, dem OOWV als Mitglied beizutreten und so die Trinkwasserversorgung über 2018 hinaus zu sichern. „Probleme wie Versalzung oder Mikroplastikbelastung kann eine Gemeinde nicht allein lösen, hier braucht es eine Solidargemeinschaft“, so Thomas Schulze (CDU). Axel Brammer (SPD): „Für uns als Gemeinde bedeutet die Mitgliedschaft eine Stärkung in der OOWV-Versammlung.“