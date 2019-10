Großenkneten Der CDU-Gemeindeverband Großenkneten verzichtet bei der nächsten Bürgermeisterwahl Ende 2020 auf einen eigenen Kandidaten und unterstützt stattdessen Amtsinhaber Thorsten Schmidtke (SPD). Das ist das einstimmige Ergebnis einer internen CDU-Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Landhaus Otte gewesen. Die Vorsitzende der CDU, Dorothee Otte-Saalfeld, bestätigte der NWZ diesen auf den ersten Blick durchaus überraschenden Beschluss, bei dem die stärkste Partei in der Gemeinde bei der zentralen Personalie zurücktritt und keinen eigenen Vorschlag unterbreitet. „Die Versammlung war sehr positiv“, sagte sie. Sie selber habe nicht gedacht, dass der Verzicht auf einen eigenen Kandidaten letztlich derart einmütig getragen werde. „Es hat sich gewandelt“, sagte Otte-Saalfeld über die inzwischen gute Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze um Schmidtke und der SPD-Fraktion.

Erinnerung an 2013

Reaktionen der Parteien – AfD sucht Bis 11. April 2021 geht die aktuelle Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters Thorsten Schmidtke. Innerhalb von sechs Monaten zuvor muss der neue Amtsinhaber gewählt werden. Über den Wahltermin entscheidet der Rat am 2. Dezember. Im Gespräch ist der 6. Dezember 2020. Im Herbst 2021 stehen die nächsten Kommunalwahlen (für den Rat) an. Wahlperiode und Bürgermeisteramtszeit laufen dann parallel (bis 2026). Bei der SPD steht die Mitgliederversammlung zu der Frage noch aus, so der Ortsvereinsvorsitzende Heiner Bilger. Dass die SPD ihren eigenen Mann unterstützen wird, darf als sicher gelten. „Wir werden ihn aller Voraussicht nach nominieren.“ In der Zusammenarbeit mit der CDU sei schon viel bewegt worden. „Es freut uns umso mehr, dass die CDU auch Schmidtke unterstützt.“ Damit sei kaum zu rechnen gewesen. Bei der FDP sei die Bürgermeisterwahl schon ein Thema gewesen, wie Fraktionschefin Imke Haake berichtete. So habe es bereits ein langes Gespräch mit Schmidtke gegeben. Er werde auch bei der Klausurtagung der Liberalen am 1. Februar zugegen sein. „Wir sind mit der Arbeit von ihm zufrieden“, so Haake, die Mitgliederversammlung zum Thema stehe noch aus. Die Kommunale Alternative (KA) habe in der Fraktion bisher nicht über Personalien zur Bürgermeisterwahl gesprochen, sagte Carsten Grallert, Fraktionschef. Auch in der Wählervereinigung sei es seines Wissens nach noch kein Thema gewesen „Da müssen wir uns natürlich noch darum kümmern“, betonte Grallert. Die AfD hat bisher noch keinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt, aber sie sucht danach, betonte Fraktionschef Herbert Sobierei. „Ich nutze jede Gelegenheit in der Partei, um Personen anzusprechen und sie über die Bürgermeisterwahl in Großenkneten und die Vorzeichen zu informieren.“ Er werde sein Möglichstes tun, einen Gegenkandidaten zu finden, kündigte er an.

Eine derartige Entwicklung: Das hätte sich zu Beginn der Amtszeit von Schmidtke in 2013 wohl kaum jemand vorstellen können. Hinter der Gemeinde lag im April 2013 ein hart geführter Wahlkampf, bei dem es nicht zuletzt um die (später gescheiterte) Ansiedlung eines Schlachthofes in Ahlhorn gegangen war. Schließlich setzte sich Schmidtke als SPD-Kandidat mit 64,47 Prozent klar durch. Der Kandidat der CDU/FDP-Mehrheit im Rat, Ludger Bickschlag aus Friesoythe, holte lediglich 24,04 Prozent. Dritter wurde der unabhängige Bewerber, Michael Krüger, mit 11,48 Prozent.

Damals war das Konzept von CDU/FDP, auf einen externen Bewerber zu setzen, mit Pauken und Trompeten beim Wähler durchgefallen. Eine Wiederholung dieses Debakels in 2020: Das wollte niemand bei den Christdemokraten riskieren, zumal aus den eigenen Reihen zum jetzigen Zeitpunkt keiner Interesse an einer Kandidatur geäußert hatte. Noch im April hatte Otte-Saalfeld aufgerufen, Vorschläge zu machen, doch es blieb still.

CDU/SPD-Kooperation

Die stärkste Fraktion ist die CDU auch nach der Wahl 2016 geblieben, doch der bisherige Partner FDP kam ihr abhanden. Die CDU startete Verhandlungen über eine Vereinbarung der Zusammenarbeit mit der SPD für die Wahlperiode 2016-2021. „Ich muss Ihnen sagen, dass wir diese Zusammenarbeit erst lernen mussten“, gestand CDU-Fraktionschef Ralf Martens am Donnerstagabend, „ein Vertrauensverhältnis war am Anfang nicht gerade vorhanden“. Doch das habe sich grundsätzlich geändert. „Inzwischen ist die Zusammenarbeit von großem Vertrauen geprägt“, so Martens, „die Fraktionen können sich aufein­ander verlassen“. Diese Arbeit werde von der Verwaltungsspitze stets begleitet. „Thorsten Schmidtke stand von Anfang an und steht bis heute unseren Vorstellungen immer offen gegenüber“, hob Martens hervor.

Auf der CDU-Versammlung habe es durchaus negative Stimmen zu dem Vorschlag von Vorstand und Fraktion gegeben, erwähnte Otte-Saalfeld, so mit Blick auf die Kontroversen im Jahr 2013. Nicht alle seien zunächst einverstanden gewesen, den politischen Gegenspieler von einst nunmehr zu unterstützen. Letztlich hätten aber alle anwesenden 35 Mitglieder (von 102) ihre Zustimmung gegeben, auf Thorsten Schmidtke bei der nächsten Wahl zu setzen. Die Abstimmung erfolgte offen, da niemand geheime Wahl gefordert hatte (wofür die Unterlagen vorbereitet worden waren).

Schmidtke erfreut

Im Vorfeld der Entscheidung hatte es zwischen Schmidtke und der CDU intensive Gespräche gegeben, wie Otte-Saalfeld berichtete. „Ich habe von Anfang an die Überparteilichkeit als mein Motto gesehen“, sagte Schmidtke zur NWZ. Dass ihn die CDU nun unterstütze, freue ihn. Er sieht es als Beleg für seine Amtsführung. Der 54-Jährige betonte, dass er „auf jeden Fall“ wieder antreten wolle. Das habe für ihn schon 2013 festgestanden. „Ich möchte mich nicht auf acht Jahre beschränken. Selbst acht Jahre sind zu wenig, alles umzusetzen, was wir bewegen möchten.“

Dass die Zusammenarbeit zwischen CDU und SPD einmal so eng sein werde, hätte er damals allerdings nach dem Wahlkampf auch nicht gedacht. Da sei eine Partnerschaft kontinuierlich zusammengewachsen, verlässlich und von Wertschätzung getragen.