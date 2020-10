Gleichstellung in Großenkneten: KA-Fraktion sieht Nachholbedarf

Großenkneten Schon in der Ratssitzung hatte der Fraktionschef der Kommunalen Alternative (KA), Carsten Grallert, den gemeinsamen Bericht des Bürgermeisters und der Gleichstellungsbeauftragten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gemeinde Großenkneten kritisch hinterfragt. Jetzt hat die KA mit einem Antrag nachgelegt, in dem sie einen Gleichstellungsplan und zugleich eine Aufwertung für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten fordert.

• Gleichstellungsplan

In der Führungsebene werden frauen rar Bei der Gemeinde Großenkneten arbeiten mehr Frauen als Männer. Im aktuellen Gleichstellungsbericht 2017-19 werden 74 weibliche Beschäftigte und 52 männliche ausgewiesen. Im Vorgängerbericht 2014-16 waren es 67 Frauen und 49 Männer. Das zeigt gleichzeitig an, dass die Zahl der Beschäftigten bei der Kommune um zehn zugenommen hat. Es gibt derzeit drei Beamte und eine Beamtin. Bei der Vollzeitbeschäftigung kippt das Verhältnis der Geschlechter schon. Sie sind zu 73 Prozent männlich, zu 27 Prozent weiblich. Bei den Teilzeitbeschäftigten machen die Frauen 98 Prozent aus. Im Bericht wird das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erklärt, sowie mit der Besetzung von „typischen“ Frauenarbeitsplätzen in Teilzeit (Reinigung, Bücherei, Hortgruppe). Bei den Führungspositionen sind die Männer eindeutig in der Überzahl. Acht der zehn Stellen werden von ihnen belegt, bei der Amtsleitung stehen drei Männern zwei Frauen gegenüber. Bei den vier Stellvertreterfunktionen sind es ausschließlich Männer, die sie besetzen. Fazit im Gleichstellungsbericht: „Die Besetzung von Führungspositionen mit Kolleginnen steckt nach wie vor in den Anfängen.“ Weiter heißt es: „Obwohl den Frauen die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ermöglicht beziehungsweise angeboten wird, sind diese auf den Führungspositionen stark unterrepräsentiert. Einer der Gründe hierfür liegt vermutlich in der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von der immer noch vorwiegend Frauen betroffen sind.“ www.grossenkneten.de

Seit 2012 ist im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz der Gleichstellungsplan als wichtiges Instrument vorgesehen. Die Gemeinde Großenkneten hat allerdings bisher weder einen Frauenförderplan noch einen Gleichstellungsplan aufgestellt. „Die Gleichstellungsbeauftragte hält die Aufstellung eines Gleichstellungsplanes für zwingend erforderlich“, heißt es denn auch in dem gemeinsamen Bericht. Grallert hakte in der Ratssitzung nach, woran es denn bisher gescheitert sei. Oltmanns entgegnete, dass dieser Plan immer ihr Wunsch gewesen sei. „Es liegt an der Gemeinde“, so die Gleichstellungsbeauftragte, „ich würde dafür plädieren“. Bürgermeister Thorsten Schmidtke merkte an, das er in seinen 7,5 Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister über die Nähe zu Oltmanns immer auch den Punkt Gleichstellung im Auge habe. „Ich weiß nicht wirklich, wie uns der Plan weiter nach vorne bringen sollte“, sagte er. Oltmanns betonte, dass sie immer beteiligt werde und die Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen.

Für die KA ist die bisherige Praxis aber unbefriedigend. Sie stellt daher folgenden Antrag: Der Bürgermeister soll den gesetzlich vorgeschriebenen Gleichstellungsplan erstellen und dem Rat spätestens im dritten Quartal 2021 vorstellen und regelmäßig fortschreiben. Zugleich sollen Rat oder Fachausschuss mindestens einmal jährlich öffentlich über den Gleichstellungsplan informiert werden.

• Gleichstellungsbeauftragte

Hauptamtsleiterin Antje Oltmanns nimmt dieses Amt seit 2007 nebenamtlich mit neun Stunden wöchentlich wahr. Zuvor hatte es von 1995 bis 2006 eine halbe Stelle für die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte gegeben (seinerzeit Linda Gerdes). Per Satzungsbeschluss wurde dann in Großenkneten festgeschrieben, dass die Aufgabe ehren- oder nebenamtlich ausgefüllt und mit einer Aufwandsentschädigung von 400 Euro vergütet wird. „Die aktuelle Handhabung ist aus heutiger Sicht als nicht mehr zeitgemäßes ,Sparmodell’ zu bezeichnen“, so die KA.

Sie kommentiert den Zustand wie folgt: „Dass wir als Gemeinde unsere Gleichstellungsbeauftragte quasi in einem Minijob-Arbeitsverhältnis beschäftigen, ist ein Armutszeugnis.“

Die Kommunale Alternative stellt daher den Antrag, die Aufgabe zukünftig in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis mit den üblichen Sozialleistungen auszuüben.

Damit die derzeitige Gleichstellungsbeauftragte Antje Oltmanns „ihre erfolgreiche Arbeit“ als Leitung des Hauptamtes und als Gleichstellungsbeauftragte weiterhin in „Personalunion“’ ausüben kann, verzichtet die KA-Fraktion derzeit auf eine Erhöhung des Stundenansatzes für die Großenkneter Gleichstellungsbeauftragte.