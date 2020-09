Jugendausschuss Tagt: Drei Vorträge bei der Rückkehr ins Großenkneter Rathaus

Großenkneten Die Rückkehr ins Rathaus Großenkneten: Sie steht für die Kommunalpolitiker nach der Sommerpause an. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr wird am Donnerstag, 10. September, eine öffentliche Sitzung im Ratssaal abgehalten. Ab 17 Uhr kommt der Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss zusammen. Drei Vorträge stehen auf der Tagesordnung.

• Präventionsketten

Zunächst geht es um das Förderprogramm „Präventionsketten“ in Ahlhorn. Seit April 2017 bietet der Landkreis Oldenburg präventive Angebote an, um eine alters- und bedarfsgerechte Unterstützung für Kinder und deren Familien anzubieten. Das ist eine Reaktion darauf, das bei vielen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern aus Ahlhorn Gesundheits- und Entwicklungsstörungen festgestellt wurden. Das Gesundheitsamt wird im Ausschuss über die Ergebnisse berichten.

Die Freiwilligenagentur „Misch mit“ hat im Januar 2019 ihre Tätigkeit auch in der Gemeinde Großenkneten aufgenommen. Ihr Ziel ist es, Bedarfe für freiwilliges Engagement zu ermitteln und somit Angebote für Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln, die sich in ihrer Gemeinde ehrenamtlich einbringen möchten. Im März 2019 wurde die neue Beratungsstelle „Zeppelin – Treffpunkt im Quartier“ in Ahlhorn, Zeppelinstraße 2, eingerichtet. Der Vorsitzende Dieter Brüggmann zieht ein Zwischenfazit.

• Netzwerk

Der Netzwerkkoordinator/Integrationsbeauftragte Nurullah Gören stellt im Ausschuss sich und seine Arbeit vor. Gören ist der Nachfolger von Ann-Christin Gericks. Das Förderprogramm Netzwerkkoordination „Vielfalt und ihre Perspektiven für die Region“ läuft noch bis zum Jahresende.