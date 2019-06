Großenkneten Die Beete alle frisch geharkt, auf dem Vorplatz steht schon die Bühne, im Rathaus laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren: Der „Tag der offenen Tür“ der Gemeinde Großenkneten naht in großen Schritten. Am kommenden Sonntag, 16. Juni, stehen die Türen des Rathauses sperrangelweit offen. Nach elf Jahren organisiert die Gemeinde wieder einen derartigen Nachmittag von 14 bis 18 Uhr und hat sich dazu viel einfallen lassen. Neben vielen Informationen über die Arbeit der Gemeinde in all’ ihren Facetten sorgt sie auch für reichlich Unterhaltung. „Mein Team und ich freuen uns auf Sie“, hofft Bürgermeister Thorsten Schmidtke auf großen Zuspruch.

Büros, Foyer, Trauzimmer, Konferenzräume: Alles steht offen. Überall werden Mitarbeiter präsent sein, Fragen beantworten und sich dem Gespräch stellen.

Viele Gewinne sind im Vorfeld geordert worden, oft mit dem Großenkneter-Logo. Da gibt es Kneten-Sparschweine ebenso wie das Maßband, den Ball oder das Plastikauto mit Pastillen gefüllt. Neben dem großen Rathausrätsel gibt es viele kleine Quizaufgaben, bei denen man sich versuchen kann. Die witzige „Foto-Box“ könnte auch ein Renner werden.

Auf den Grünflächen, dem Rathausvorplatz und auf der Straße Markt wird auch Betrieb sein. Hier besteht die Gelegenheit, die Fahrzeuge des Bauhofes und der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten anzusehen.Die Jugendpflege ist mit dem „Bungee-Run“ und Schmink-Angeboten mit von der Partie. Für die Kinder ist zudem auch ein kleines Karussell aufgebaut, und die Feuerwehr lädt zur Teilnahme an einer Spritz-Aktion ein. Die Polizei bietet die Codierung von Rädern an.

Für Kaffee und Kuchen sorgt das Frauen-Netzwerk Großenkneten mit einer Cafeteria im Ratssaal. Im Freien stehen Schank-, Grill- sowie ein Eiswagen bereit.

Mehrere Kooperationspartner beteiligen sich ebenfalls an dem Nachmittag. Dazu gehören der Verkehrsverein Großenkneten, die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) Großenkneten mit ihrem aktuellen Programm für das zweite Halbjahr, die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ und der Seniorenbeirat Großenkneten.

Für Musik sorgen gleich vier Gruppen: die „Döhler Dorfrocker“, der Spielmannszug des Schützenvereins Großenkneten, die „4 lustigen 5“ aus Emstek sowie der Chor Chorona der ev.-luth. Kirchengemeinde Huntlosen.