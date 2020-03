Politik: Beschlüsse liegen vorerst auf Eis

Großenkneten Die Gemeinde Großenkneten hat ihre für Montagnachmittag terminierte Ratssitzung wegen des Coronavirus abgesagt. „Am Montagmorgen waren bei uns 14 Absagen von Ratsmitgliedern eingegangen“, erklärte Erster Gemeinderat Klaus Bigalke am Montagvormittag. Als Gründe seien Prävention wegen des Virus oder auch Erkrankungen anderer Art genannt worden. „Hätten wir die Ratssitzung eröffnet, hätten wir sie möglicherweise gleich wieder schließen müssen, weil wir eventuell nicht beschlussfähig gewesen wären“, erklärte Bigalke. Der Gemeinderat hat 31 Mitglieder, 16 müssen zwecks Beschlussfähigkeit anwesend sein.

„Wir hatten bereits am vergangenen Freitag über die Ratssitzung diskutiert“, so Bigalke, „doch da gab es noch nicht die große Zahl an Absagen“. Ein neuer Termin sei noch nicht anberaumt. Sobald es die Situation zulasse, werde der Bürgermeister zur Ratssitzung einladen. Nach Möglichkeit soll sie vor der regulären nächsten Ratssitzung am 22. Juni über die Bühne gehen. Die nächste öffentliche Ausschusssitzung steht am 28. Mai im Kalender. „Bis zu dem Datum ist es noch weit hin. Dann werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt hat“, so der Erste Gemeinderat. Stattfinden soll aber die nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses am 26. März.

Die ausgefallene Ratssitzung am Montag hat auch Folgen. So sollten mehrere Bebauungspläne als Satzungen zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen beschlossen werden. „Die können nun vorerst nicht in Kraft treten“, so Bigalke.

Warten muss auch der Hans-Roth-Kindergarten auf einen Zuschuss für neue Akustikdecken und Bodenbeläge in Höhe von 37 184 Euro.

Nicht beschlossen werden konnte auch die Richtlinie zur Förderung der Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse im Quartier „Wildeshauser Straße“ in Ahlhorn. Danach haben Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet die Möglichkeit, Zuschüsse zur Neugestaltung der Garten- und Außenanlagen, zur Herstellung der Barrierefreiheit und für energetische Sanierungen zu beantragen.

Zudem wollte der Gemeinderat eine Richtlinie über einen Sanierungsbeirat samt Verfügungsfonds für das Sanierungsgebiet Wildeshauser Straße in Ahlhorn beschließen. Mit 10 000 Euro in diesem Jahr sollen kleine Projekte im Sanierungsgebiet finanziert werden. Darüber soll in dem Sanierungsbeirat gesprochen und entschieden werden.