Harpstedt Am Mittwoch um 19 Uhr war es, als Josette Marreau im Kreishaus in Wildeshausen in einer würdigen Feierstunde die Vertrauensformel sprach: „Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.“ Daraufhin übergab ihr Landrat Carsten Harings die Einbürgerungsurkunde.

Damit ging ein langgehegter Wunsch von Josette Marreau in Erfüllung, nachdem die Französische Republik gesetzlich die Möglichkeit einer zweiten Staatsbürgerschaft gegeben hatte.

Bereits 1964 war Josette mit dem Orchester „Union Musicale de Pontlieue“ aus Le Mans in die Region und nach Harpstedt gekommen, um für die deutsch-französische Freundschaft musikalisch zu werben – gemeinsam mit ihrem späteren Mann Pierre und ihrem Schwiegervater Henri.

Anfang der 70-er Jahre kamen die Marreaus ganz nach Harpstedt und arbeiteten hier für verschiedene französische Firmen. „Josette gehörte mit ihrem Mann Pierre zu den Wiederbegründern der Harpstedter Prager und nahm in diesem Rahmen als erste Frau am Festumzug des Harpstedter Schiebenscheeten teil“, berichtet Prager-Dirigent Steffen Akkermann. Noch heute gehört sie mit ihren Kindern den Pragern an, wie auch dem deutsch-französischen Kochorden „Marmite Sarthoise“ in Harpstedt.

Seit Jahren wirkt sie mit im Partnerschaftkomitee Harp-stedt-Loué, natürlich auch bei den Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft im Oktober.

Seit Jahren setzt sich Josette für die deutsch-französische Freundschaft in der Region ein. Sie führt damit die Tradition ihres Mannes Pierre und ihres Schwiegervaters Henri Marreau weiter, der die deutsch-französischen Beziehungen seit 1959 mitbegründete und die Partnerschaft zwischen Harpstedt und Loué vor 50 Jahren auf den Weg brachte.