Harpstedt Steueranhebung im Flecken Harpstedt: Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Fleckenrat in seiner Sitzung am Dienstagabend dafür, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 50 Punkte auf 400 Prozent zu erhöhen. Lediglich Irene Kolb und Melanie Bühnert (Grüne) votierten dagegen. Kolb war zuvor mit ihrem Antrag, es bei einer Anhebung auf 380 Prozent zu belassen, klar gescheitert.

Als „nicht schön, aber notwendig“, bezeichnete Rolf Ranke (HBL) die Erhöhung. Allerdings stünden viele Investitionen, etwa im Bereich der Feuerwehr oder der Kindertagesstätten an, die sonst nicht zu finanzieren seien. Horst Hackfeld (HBL) sagte, seine Fraktion tue sich schwer mit der Anhebung, sehe aber die Notwendigkeit ein. „Für mich bedeutet das Mehrkosten von 9,48 Euro pro Quartal“, rechnete Hackfeld vor. „Das sind zwei Weizenbiere weniger.“ SPD-Fraktionschef Hermann Schnakenberg sagte, bei einem Verzicht auf die Anhebung könne die Gemeinde „nicht das leisten, was wir leisten müssen.“

Bezogen auf die durchschnittlichen Veranlagungsfälle betrage bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) die jährliche Mehrbelastung 30,05 Euro, erläuterte Gemeindedirektor Ingo Fichter. Die Grundsteuer B, die auf Grundstücke erhoben wird, steige im Schnitt um 42,23 Euro jährlich. Die Gewerbesteuer bleibt bei 380 Prozent. Fichter zufolge diene bei den Schlüsselzuweisungen des Landes der durchschnittliche Hebesatz aller Kommunen in Niedersachsen als Berechnungsgrundlage.

Nach Ansicht von Bürgermeister Stefan Wachholder wäre es „grob fahrlässig“, auf die Anpassung zu verzichten. Schon heute sei bekannt, welche Großinvestitionen anstehen. Zudem betrage der Anteil des Fleckens an der Samtgemeindeumlage 40 Prozent. Er wünsche sich, dass auch die übrigen Mitgliedsgemeinden dem Harpstedter Vorbild folgen. Klaus Budzin (SPD) sagte, der Flecken profitiere am meisten von der guten Infrastruktur. Einzelratsherr Horst Bokelmann sprach von „enormen Personalkosten“ bei der Samtgemeinde. Zu fragen sei, ob noch alle Mitarbeiter, etwa im Bereich der Flüchtlingshilfe, benötigt würden. Dem widersprach Irene Kolb vehement: Die meisten Mitarbeiter in diesem Bereich hätten befristete Verträge erhalten.

Auch mit Personalien hatte sich der Rat zu befassen: Klaus Budzin (SPD) trat als stellvertretender Bürgermeister des Fleckens ab. Es sei für ihn sehr schwer, berufliche Belastungen und familiäre Verpflichtungen mit den repräsentativen Aufgaben für die Gemeinde unter einen Hut zu bekommen. Im übrigen sei es von Anfang an intern abgesprochen gewesen, dass er das Amt lediglich bis zur Mitte der Wahlperiode wahrnehme. Einstimmig wurde Matthias Hoffmann (SPD) zum Nachfolger gewählt. Der 61-jährige Werbefotograf ist damit neben Horst Hackfeld Stellvertreter von Stefan Wachholder.