Harpstedt Ein neues Gesicht gibt es seit Montagabend im Harpstedter Fleckenrat. Sandra Hormann (HBL) rückte dort für den im Juli verstorbenen Ratsherrn Werner Richter nach – und erhöhe den Frauenanteil im Fleckenrat von 13,3 auf jetzt 20 Prozent, wie Bürgermeister Stefan Wachholder und HBL-Fraktionschef Horst Hackfeld feststellten. Im Samtgemeinderat liegt die Frauenquote bei 14,8 Prozent.

Hormann wird – wie zuvor Richter – dem Verwaltungsausschuss als stellvertretende Beigeordnete und dem Ausschuss für Kultur, Freizeit und Partnerschaften als Mitglied angehören. Vertreter von Fraktionschef Hackfeld ist künftig Rolf Ranke.

Außer dem Sitzübergang und seinen Folgen standen keine Beratungspunkte auf der Tagesordnung. Allerdings kamen über den Punkt „Anfragen und Anregungen“ drei Themen aufs Tapet: der Wohnmobilstellplatz, die Hitzeschäden an Bäumen und die Blumenampeln an der Burgstraße.

Zunächst zum Wohnmobilstellplatz. Hier regte Hermann Schnakenberg (SPD) angesichts eines guten Zuspruchs an, die Zahl der Plätze auch offiziell zu erhöhen und die Gestaltung zu überdenken. Die dortigen Gäste sollten nicht das Gefühl haben, als stünden sie auf einem verbotenen Platz.

Bürgermeister Stefan Wachholder merkte an, dass sich 2017 und 2018 eine Gruppe von Engländern („fliegende Handwerker“) auf dem Platz häuslich eingerichtet hätten. Uwe Cordes (Grüne) ergänzte, dass andere Kommunen durchaus eine Nutzungsgebühr für deren Wohnmobilplätze kassieren würden.

Einig war man sich am Ende, das Thema genauer zu behandeln. Die Verwaltung solle eine Vorlage erarbeiten.

Zum Thema gestresste Bäume: Hier fragte Irene Kolb (Grüne) nach Schäden durch die sommerliche Hitzeperiode und möglichen Maßnahmen, ähnlichen Wetterphänomenen in der Zukunft zu begegnen.

Bauamtsleiter Jens Hüfner bestätigte, dass es Schäden gegeben habe. So werde ein Baum an der Ecke Lange Straße/Logestraße gefällt. Auch mit dem Eschensterben habe man zu tun. Allerdings sei es problematisch, möglichen Schäden durch Gießen vorzubeugen: „Wo fängt man an, wo hört man auf?“

Zum Thema Blumenampeln: Horst Hackfeld regte an, auch dort Grün vorzusehen, wo Verkehrsschilder installiert sind. Das sei mit halben Blumenkörben möglich, sagte Ratsherr Schnakenberg, zugleich Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Der Verein hatte 15 Blumenampeln an der Burgstraße anbringen lassen – in der Hoffnung, dass der Flecken allein weitermacht.