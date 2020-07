Neuer Vorstand Gewählt: Jusos wählen Doppelspitze für Wildeshausen-Harpstedt-Dötlingen

Harpstedt /Landkreis Die Jusos Wildeshausen-Harpstedt-Dötlingen haben erstmals eine Doppelspitze gewählt. Morten Wiesner, der erneut kandidierte, und die 17-jährige Antonia Klein sind die neuen Vorsitzenden. Die Entscheidung ist auf der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur Wasserburg“ in Harpstedt gefallen. Dort hatten sich die Jusos getroffen, um den neuen Vorstand zu wählen und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen.

„Ich freue mich, mit Antonia eine engagierte junge Nachwuchspolitikerin an meine Seite zu bekommen“, sagte Morten Wiesner bei der Jahreshauptversammlung. „Antonia ist in der Wildeshauser Kommunalpolitik kein unbekanntes Gesicht. Sie hat sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht und gezeigt, wie durchsetzungsfähig sie ist.“

Die 17-jährige Antonia Klein aus Wildeshausen ist seit vier Jahren Mitglied der SPD und seit 2016 Vorsitzende des Jugendparlaments Wildeshausen. „Ich freue mich sehr, dass ich das Vertrauen geschenkt bekommen habe und jetzt an der Seite von Morten den Vorsitz übernehmen darf“, sagte sie nach der Wahl in Harpstedt. „Auch wenn wir bereits jetzt ein starkes Team haben, so ist es unser Ziel, noch stärker zu werden.“

Auf der Jahreshauptversammlung wurden zudem die stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Helms aus Harpstedt und Søren Güldner aus Dötlingen sowie Schriftführer Andrasch Jörgensen aus Wildeshausen in ihren Ämtern bestätigt. Daneben gehören die beiden Beisitzer Jan Griesche und Dennis Niemann, dem Vorstand an. Beide kommen aus Wildeshausen.

Weitere Informationen über die Aktivitäten der Jusos finden sich auf deren Facebook-Seite.