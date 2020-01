Harpstedt /Nowe Miasto Lubawskie Nach einer erfolgreichen Besuchswoche in der polnischen Partnergemeinde Nowe Miasto Lubawskie steht nun bereits der Termin für einen Gegenbesuch. Herwig Wöbse, Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt, ist froh, dass sich die polnische Delegation für Anfang Juni mit einem Besuch ankündigt. Vom 1. bis 5. Juni werden der Bürgermeister der polnischen Gemeinde, Tomasz Waruszewski, und eine Delegation die Samtgemeinde Harpstedt erkunden.

„Wir sind in Nowe Miasto Lubawskie ganz herzlich und gastfreundschaftlich aufgenommen worden, da ging einem das Herz auf“, sagte Wöbse über den vergangenen Besuch.

Die Harpstedter hatten dort die Ehre, zusammen mit dem Landrat und einer sechsköpfigen Delegation das dortige Gemeinde- und Landkreiserntefest zu besuchen. Es ist das wichtigste Fest in der Gemeinde. Auch folgten andere Besuche. Dabei lernten sie viel über die Partnergemeinde. 8500 Menschen leben in der eher ländlich geprägten Gemeinde. Die Harpstedter Vertreter konnten sehr positive Eindrücke mit nach Hause nehmen, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere der herzliche Kontakt mit den Menschen vor Ort bleibe in Erinnerung.

Mit ebenso herzlicher Gastfreundlichkeit wollen sie sich dieses Jahr revanchieren. Es wird ein interessantes Programm vorbereitet, um die vielfältige und schöne Samtgemeinde Harpstedt zu zeigen und mit vielen Menschen hier ins Gespräch zu kommen. Das erneute gemeinsame Treffen werde eine gute Gelegenheit bieten, weiter voneinander zu lernen und die Freundschaft zwischen den Gemeinden zu verstärken, hofft Wöbse.

Seit 2004 besteht eine Partnerschaft zwischen dem Landkreis Oldenburg und dem polnischen Landkreis Nowomiejski. Seitens der dortigen Landgemeinde Nowe Miasto Lubawskie gab es den über die Landräte weitergegebenen Wunsch nach einem partnerschaftlichen Kontakt mit der Samtgemeinde Harpstedt.