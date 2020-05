Samtgemeinde Harpstedt: Kitagebühren können erstattet werden

Harpstedt Eine in Corona-Zeiten brandaktuelle Entscheidung in historischer Umgebung: Die Gebühren für Kindertagesstätten können in der Samtgemeinde Harpstedt im Fall einer Schließung von nun an anteilig erstattet werden. Eine dafür notwendige Satzungsänderung hat der Samtgemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Getagt hat er im Koems-Saal – um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Die Satzungsänderung sieht vor, dass der Samtgemeindebürgermeister in begründeten Fällen nach pflichtgemäßen Ermessen Gebühren ganz oder teilweise erlassen kann. Das gilt zum Beispiel bei einer landesweiten krisenbedingten Schließung einer Kindertageseinrichtung. Vorgesehen ist, dass die Regelung beim aktuellen Ereignis, aber auch bei künftigen Ereignissen angewendet werden kann.

Für die Monate April, Mai, Juni und Juli habe man bereits im Samtgemeindeausschuss eine Rückerstattung der Gebühren beschlossen, erläuterte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Die Satzungsänderung soll aber eine Regelung darüber hinaus sicherstellen. Sie sieht vor, dass bei außerordentlicher Schließung einzelner Betreuungsangebote in einer Kindertageseinrichtung an mehr als zehn Betreuungstagen innerhalb eines Kindergartenjahres gezahlte Gebühren ab dem elften Schließungstag anteilig erstattet werden können. Voraussetzungen sind, dass kein Notdienst angeboten oder ein – auch in einer anderen Kindertageseinrichtung in der Samtgemeinde – angebotener Notdienst nicht in Anspruch genommen wurde oder aufgrund vorliegender Einschränkungen eine Notbetreuung nicht angeboten werden durfte. In Anspruch genommene Notdiensttage werden bei der Rechnung berücksichtigt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Bei einer Enthaltung stimmte der Rat der Änderung zu. Allerdings kam es zuvor zu Diskussionen bezüglich der Formulierung. So stellten die Grünen den Antrag, dass die Satzungsänderung dahingehen formuliert wird, dass die Entscheidung über eine Rückerstattung nicht allein dem Samtgemeindebürgermeister überlassen wird, sondern der Samtgemeindeausschuss darüber entscheiden sollte. „Es sollte in der Satzung konkret drinstehen, dass der Samtgemeindebürgermeister den Rat zu informieren hat und dass eine Erstattung erst ab dem elften Schließungstag erfolgen kann“, forderte Irene Kolb (Grüne).

Horst Hackfeld (Harpstedter Bürgerliste) stärkte dem Bürgermeister dagegen den Rücken: „So kann schneller und ohne Verzögerung entschieden werden“, sagte er. Auch Heinz-Jürgen Greszik (SPD) und Hartmut Post (CDU) sprachen sich dafür aus, dass der Samtgemeindebürgermeister nach „pflichtgemäßem Ermessen“ entscheiden solle. „Die Verwaltung kann so flexibler und schneller reagieren. So haben wir nicht den Fall, dass zunächst Gebühren abgebucht und später wieder zurückerstattet werden“, so Post. Letzteres führe vor allem bei Eltern zu Verunsicherung und Unklarheit. Der Antrag der Grünen-Fraktion, dass der Samtgemeindeausschuss über die Erstattung der Beiträge entscheiden solle, wurde bei vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt.

Die demnach beschlossene Änderung der Satzung tritt zu Beginn des nächsten Kindergartenjahrs am 1. August in Kraft und betrifft Krippenkinder vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, stellte Herwig Wöbse klar.