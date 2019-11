Harpstedt Mit dem regionalen Wohnungsmarkt beschäftigt sich am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr erneut der Schul- und Sozialausschuss der Samtgemeinde Harpstedt in der Oberschule. Bereits bei der Sitzung im Mai war er Thema, als ein Vertreter des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen Untersuchungsergebnisse vorstellte. Dabei kam heraus, dass die Samtgemeinde Harpstedt bis 2030 überdurchschnittlich von Alterung betroffen sein werde – und daher mehr kleinen, bezahlbaren Wohnraum benötige. Nun liegt ein Entwurf mit wohnungspolitischen Leitlinien des Kommunalverbunds vor.

Die Verwaltung empfiehlt, dem Entwurf nicht zuzustimmen. In der Begründung heißt es unter anderem: „Mit Blick auf die gemeindliche Planungshoheit könnten sich bei negativer Auslegung der Richtlinien möglicherweise später Nachteile ergeben.“ Außerdem stelle sich die Frage, inwieweit die Samtgemeinde „selbst in der Lage ist, eine wohnungspolitische Strategie zu verfolgen“, da die „konkrete Ausgestaltung“, so auch die Art der Bebauung, bei den Mitgliedsgemeinden liege.

Stattdessen sollten in den Gremien des Kommunalverbundes Änderungshinweise eingebracht werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Formulierung „Wir schaffen bezahlbare Wohnraumangebote für alle Teile der Bevölkerung“, die ergänzt werden solle: „Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für bezahlbare...“. Denn die „wenigsten Kommunen können selbst bezahlbare Wohnraumangebote bereitstellen. Es könnte eine nicht erfüllbare Erwartungshaltung geschaffen werden.“

Eine Entscheidung über die Leitlinien soll in der Mitgliederversammlung des Kommunalverbundes am 9. Dezember getroffen, ein abschließendes Strategiepapier im Dezember 2020 beschlossen werden.

Weitere Themen im Ausschuss sind die Haushaltsansätze für 2020 und der Anbau eines dritten Gruppenraumes an die Kita „Zwergnase“.