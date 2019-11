Harpstedt Diskussionsbedarf herrschte am Donnerstagabend im Schul- und Sozialausschuss der Samtgemeinde Harpstedt über die regionale Wohnungsmarktstrategie. Die Leitlinien stellte Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (KV), vor. Dabei geht es vor allem um bezahlbaren Wohnraum. Einige Ausschussmitglieder äußerten anschließend Bedenken.

Stefan Wachholder (CDU) steht „der Strategie skeptisch gegenüber“, er befürchtet, wie auch in der Sitzungsvorlage geschrieben, die Einmischung des Landkreises Oldenburg. Krebser betonte, dass die Leitlinien aus dem KV nicht von einer fremden Organisation, sondern aus den Gemeinden kommen. Es handele sich außerdem lediglich um einen Orientierungsrahmen bei der Planung von Wohngebieten.

Saskia Kamp (SPD) sprach sich für den Entwurf aus: „Wir sind verantwortlich für alle, die hier leben, Daseinsvorsorge, das ist unser Auftrag.“

Dass der Entwurf viel Gutes enthalte, meinte auch Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Allerdings sei die Selbstständigkeit der Mitgliedsgemeinden ein hohes Gut. Daher wolle er mit der Beschlussvorlage das, was der Landkreis aus dem Entwurf mit negativen Folgen anwenden könnte, ändern. Krebser wies darauf hin, dass auch der Landkreis Mitglied im KV sei.

Die Beschlussempfehlung, den Entwurf der Leitlinien nicht anzunehmen, sondern Änderungen einzubringen, wurde mit sechs zu fünf Stimmen angenommen. Am 5. Dezember wird der Samtgemeindeausschuss darüber beraten. Die Entscheidung über die Leitlinien soll in der Mitgliederversammlung des KV am 9. Dezember fallen.