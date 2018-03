Harpstedt Bei der Senioren Union der CDU in der Samtgemeinde Harpstedt geht eine Ära zu Ende – und eine neue beginnt. Seit 2006 hatte Charlotte Diekmann das Amt der Vorsitzenden bekleidet, seit 2002 war Ute Rhode die Schatzmeisterin. Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Hotel „Zur Wasserburg“ wechselten beide in die zweite Reihe. Da habe sich „ein Dream-Team“ zurückgezogen, bescheinigte Fred Büchau, der zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde.

„Ich hab’s gern gemacht“, sagte Charlotte Diekmann, die, genauso wie Ute Rhode, an diesem Nachmittag mehrere große Blumensträuße als Dankeschön erhielt. Die heute 78-Jährige habe mit Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und Kenntnis in einer damals männerdominierten Politik Farbe bekannt, befand Büchau. Zum Hintergrund: Charlotte Diekmann zog 1981 als erste Ratsfrau in den Gemeinderat von Kirchseelte ein, auch war sie ab 1985 die erste Frau an der Spitze des CDU-Samtgemeindeverbandes Harpstedt. Und als sie 2006 den Vorsitz bei der Senioren Union übernahm, war sie auch hier die erste Frau auf diesem Posten.

Ein dickes Lob für die „beiden dynamischen Frauen“ zollte Günter Reise, Kreisvorsitzender der Senioren Union. Hartmut Post, Chef des CDU-Samtgemeindeverbandes, ließ kurz die 30-jährige Geschichte der Harpstedter Senioren Union Revue passieren. Ein Kennzeichen sei, dass eben nicht nur Fahrten unternommen, sondern auch Themen angepackt und Gäste eingeladen würden.

Einig waren sich die 32 Anwesenden bei den Neuwahlen. Neuer 2. Vorsitzender ist Dieter Kieselhorst. Den Part als Schatzmeisterin übernimmt Erika Pflugradt, ihre Stellvertreterin ist Ute Rhode. Schriftführer wurde Helfried Wodtke, dessen Stellvertreterin ist Charlotte Diekmann. Von seinem Amt als Beisitzer hatte sich Cord-Hilmer Isern zurückgezogen, künftig werden Otto und Edith Mahlstedt diesen Posten bekleiden.

Über aktuelle Themen im Samtgemeinderat informierte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse.