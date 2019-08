Schritt für Schritt in die Fläche

Im Jahr 2009, also zu Beginn der Konversion, wurden 411 Menschen in Häusern auf dem Zentralgelände der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen betreut. Aktuell sind es laut Arendt-Uhde noch 205. Elf Wohnprojekte seien umgesetzt.

Durch drei weitere Projekte in Hude, Kirchweyhe und Goldenstedt soll die Bewohnerzahl in Wildeshausen um weitere 86 sinken. Ferner befänden sich drei Vorhaben in Planung, eines davon am Zuschlagsweg in Wildeshausen, eines in Syke.

Im Jahr 2023, also am Ende des Konversionsprozesses, sollten auf dem Zentralgelände etwa 70 bis 80 Menschen mit Assistenzbedarf wohnen, allerdings in neuen Gebäuden, so Oliver Brinkhus, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.