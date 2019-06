Hatten Mit einem Lächeln im Gesicht erhob sich Katja Radvan von ihrem Platz an der Spitze des Ratstisches und setzte sich auf einen leeren Stuhl, der bei der FDP-Fraktion freigeblieben war. Kurz zuvor hatten die Mitglieder des Hatter Gemeinderats in ihrer Sitzung am Mittwochabend entschieden, dass die bisherige Ratsvorsitzende ihren Posten abgeben muss.

Einem entsprechenden Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP, FHL und Angelika Meyenburg (fraktionslos) wurde bei 21 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung entsprochen. Neuer Ratsvorsitzender ist Hajo Töllner (SPD). Er erhielt in einer Stichwahl gegen Benjamin Stanke (CDU) 16 Stimmen – für Stanke hatten elf Ratsmitglieder gestimmt. Beide Wahlgänge fanden in geheimer Abstimmung statt.

„Ich danke den Ratsmitgliedern für ihr Vertrauen. Für mich ist es eine Ehre und zugleich eine Pflicht, von nun an die Sitzungen zu leiten. Es war keine leichte Zeit. Ich hoffe, dass wir trotz der Differenzen gut zusammenarbeiten können“, erklärte Rechtsanwalt Töllner, nachdem er den Ratsvorsitz übernommen hatte.

Vor der Abstimmung zur Abberufung richtete Katja Radvan, die Anfang Juni aus der SPD ausgetreten war und dann ihren Beitritt zur Partei „Die Linke“ verkündet hatte, das Wort noch einmal an die Ratsmitglieder. Mit belegter Stimme begründete sie ihren Wechsel und warb für ihre Position. Dabei ging es um die Affäre wegen eines gefälschten Dating-Profils und das spätere Zerwürfnis mit der SPD-Fraktion.

Dieses Thema sprach Ilan Harde (FDP) danach auch an. „Ohne die Affäre hätte es diese Abberufung nicht gegeben“, befand er. Es fühle sich deshalb nicht richtig an. In einem waren sich die Ratsmitglieder einig: Keiner zweifelte die Arbeit Radvans als Ratsvorsitzende an. „Es geht nicht um die Person Frau Radvan. Wir hätten sie aber als Mitglied der Linken nicht gewählt“, meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Schulze.

Auch Uwe Hollmann lobte Radvan zunächst. „Sie hat mit großem Engagement gearbeitet – ohne Fehl und Tadel“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Mit einer parteilosen Ratsvorsitzenden hätte die SPD demnach kein Problem gehabt. Aber: „Wir fühlen uns von einem Mitglied der Linken nicht richtig repräsentiert.“

Für Radvan ist klar, dass sie ihre Arbeit im Rat nun weiterführen werde. „Ich hoffe, wir können auf Gemeindeebene wieder dichter zusammenwachsen und uns jetzt auf unsere politische Arbeit konzentrieren.“ Zudem freue sie sich auf Kreisebene auf die Tätigkeiten mit der Partei „Die Linke“. In der Sitzung hat Grünen-Fraktionsvorsitzender Helmut Rücker bereits Gespräche mit Radvan über eine Gruppenbildung im Gemeinderat angekündigt.