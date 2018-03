Hatterwüsting Der Kreislandfrauenverband hat seine bisherige Vorsitzende Heide Behrens (57, Düngstrup) erneut in das Amt gewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Heike Hohnholt (47) aus Bergedorf/Ganderkesee. Liesel Oltmann (59, Großenkneten) wacht weiterhin als Kassenwartin über die Finanzen und Thea Oltmann (57, Sandhatten) bleibt Pressesprecherin. Die Versammlung fand im Hotel Meiners (Hatterwüsting) statt.

Mit der neuen Beisitzerin Karin Lüschen-Strudthoff (46, Tweelbäke-Ost) sind die Landfrauen aus der Gemeinde Hatten auch künftig mit zwei Frauen vertreten. Ausgeschieden ist dagegen Maren Meyer aus Wiemerslande (Hatten). Sie verließ nach fünf Jahren als Beisitzerin den Vorstand, zuvor war sie zwölf Jahre stellvertretende Kreisvorsitzende. Im Landfrauenverband Weser-Ems ist Maren Meyer seit 2010 stellvertretende Landesvorsitzende.

Ebenfalls nicht mehr im Kreisvorstand ist die bisherige stellvertretende Kreisvorsitzende Edda Strothotte aus Hude. Die Landfrauen dankten den Beiden für ihre Arbeit.

Elke Coorßen (Großenkneten) wurde erst vor zwei Jahren als Beisitzerin gewählt und stand auf der Versammlung nicht zur Wahl. Die 13 Ortsvereine im Kreislandfrauenverband wählen ihr Vorstandsteam alle vier Jahre.

Bereits seit mehr als zwei Jahren arbeiten Landfrauen gemeinsam mit dem Kreislandvolkverband am Projekt der landwirtschaftlichen Fahrrad-Route „Kiek int Land“. Stolz sind die Beteiligten, dass im Dezember das Projekt mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement ausgezeichnet wurde. Das Preisgeld von 3000 Euro fließt in das Projekt zurück.

Wichtige Termine in 2018:

• der Kreislandfrauen-Abend am Freitag, 8. Juni, in Wardenburg. „Was hat der Maserati mit Landfrauen gemein?“, darüber klärt Motivationstrainerin Beate Recker auf.

• auf dem Infostand der Landtage-Nord (24. bis 27. August werden Landfrauen der Ortsvereine Hude, Huntlosen, Kirchhatten sowie Stickgras-Stuhr informieren.

• am 23. Oktober lädt der Landesverband Weser-Ems zum Landfrauen-Tag in die Weser-Ems-Halle ein.