Hatterwüsting /Sandkrug Der VdK-Ortsverband Sandkrug gehört mit seinen derzeit 494 Mitgliedern zu den Aktivposten des Kreisverbandes. Seit der Jahreshauptversammlung im Hotel Meiners hat er nun ein neues, aber bekanntes Gesicht an der Spitze. Hattens Bürgermeister Christian Pundt wurde einstimmig von den knapp 90 wahlberechtigten Mitgliedern zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Der Grund für die überraschende Personalie: Dem Ortsverband ist es seit August 2019 nicht gelungen, aus den eigenen Reihen einen Nachfolger für den nicht wieder kandidierenden bisherigen Vorsitzenden Gerd Makella (78) zu finden. Auf entsprechende Nachfragen des Kreisverbandsvorsitzenden Manfred Huck herrschte im Saal nur Schweigen.

2. Vorsitzende ist künftig die Kassenwartin Birgit Goetze, die durch Gerd Makella (künftig stellvertretender Kassenwart) entlastet wird. Hattens Bürgermeister hatte in seinem Grußwort den VdK gelobt, der Verein übernehme Aufgaben, die die Gemeinde gar nicht leisten könne. „Es kann nicht sein, dass es in solch einem großen Verein nicht weitergeht“, so Pundt zu seiner Motivation, das Ehrenamt zu übernehmen.

Die dafür nötige Zeit will er gewinnen, indem er demnächst im Hatter Kultur- und Tourismusverein aus dem Vorstand ausscheidet. Kreisvorsitzender Manfred Huck sprach nach der Wahl von Pundts „drittbester Entscheidung“ – nach Heirat und Bürgermeisterkandidatur. Wie wird sich der VdK-Ortsverband künftig ausrichten? Auf jeden Fall sollen die Angebote für Jüngere, gemeint sind Unter-50-Jährige, ausgebaut werden. Zurzeit hat der Verein in dieser Altersgruppe relativ wenig Mitglieder (14,4 Prozent).