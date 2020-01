Hatterwüsting /Sandkrug Der VdK-Ortsverband Sandkrug lädt zu seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, 7.Februar, ein. Beginn ist um 15 Uhr im Hotel Meiners, Dorfstraße 17, in Hatterwüsting. Auf der Tagesordnung stehen die Wahl eines 1. Vorsitzenden, kommissarisch für zwei Jahre bis zur Jahreshauptversammlung in 2022 und – unter den gleichen Voraussetzungen – eines 2. Vorsitzenden. Unter den angemeldeten Gästen befinden sich VdK-Kreisverbandsvorsitzender Manfred Huck, VdK-Kreisverbandsgeschäftsführer Dirk Künzel und Bürgermeister Christian Pundt. Auf der Versammlung werden vom amtierenden Vorsitzenden Gerd Makella außerdem langjährige Mitglieder geehrt und die Termine für die kommenden Monate vorgestellt.