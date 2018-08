Hude „Auf ein Wort“ heißt es am Donnerstag, 6. September, ab 19 Uhr, in der Klosterschänke an der Von-Witzleben-Allee in Hude. Zu Gast ist auf Einladung des SPD-Ortsvereins Hude der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

„Ich freue mich sehr, dass er gleich zugesagt hat, zu uns nach Hude zu kommen“, so die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sandra Aichele. Um direkt miteinandere ins Gespräch zu kommen, werde auf eine lange Eröffnungsrede und Vorträge verzichtet. „Die Gäste werden gebeten, auf Bierdeckeln ihre Fragen zu formulieren, die dann vom Minister beantwortet werden“, erklärt Aichele den Ablauf des Abends. Somit werde auch Besucherinnen und Besuchern, die sich sonst nicht zu Wort melden würden, die Möglichkeit gegeben, an dem Gespräch teilzunehmen.

Eingeladen seien alle Bürgerinnen und Bürger und im Bildungsbereich tätige Personen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Grant Hendrik Tonne hat seit dem 27. November des vergangenen Jahres das Amt des Kultusministers inne. Der Jurist und SPD-Politiker hat vier Kinder und gehört dem Landtag seit 2008 an.

Das Kultusministerium ist die oberste Schulbehörde in Niedersachsen, aber auch zuständig für Tageseinrichtungen für Kinder, für Kindertagespflege, für Angelegenheiten der nicht schulischen beruflichen Bildung, die Vermittlung von Medienkompetenz, die Lehrerausbildung und (staatliche) Angelegenheiten der Kirchen und Religionsgemeinschaften, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums. Bezüglich dieser Tätigkeitsfelder brennen garantiert auch den Huder Bürgerinnen und Bürgern viele Fragen unter den Nägeln. Minister Grant Hendrik Tonne sei Dienstherr für rund 86 000 Lehrerinnen und Lehrer sowie verantwortlich für einige nachgeordnete Behörden und Arbeitsbereiche.