Flüchtlinge In Hude: Sein Chef gibt ihn so schnell nicht wieder her

Hude /Bremen „Er ist eine Spitzenkraft. Unheimlich verantwortungsbewusst und rundherum ein ganz toller Kollege“, sagt Andree Marten. Er ist voll des Lobes über seinen Mitarbeiter und will den Mann auch nicht wieder hergeben. Marten, Inhaber eines Orthopädieservices in Bremen, hat jahrelang vergeblich versucht, europaweit über das Arbeitsamt einen fähigen Schuh- und Schäftemacher zu finden, der sein Handwerk versteht. Doch diese Menschen sind rar.

Seit 2015 in Hude

Mehr durch Zufall traf er dann auf Mohamad Hosaini aus Hude. Der 49-Jährige aus Afghanistan hatte mit seiner Familie im Iran gelebt und war 2015 dann über die Türkei und in einem Schlauchboot über das Mittelmeer als Flüchtling in Deutschland und schließlich in Hude gelandet. Erst waren sie in der Jugendherberge untergebracht, später bekam die Familie eine Wohnung in Hude-Süd zugewiesen, wo sie auch heute noch lebt.

Mohamad Hosaini hatte, so erzählt er, schon gut 25 Jahre als Schuhmacher gearbeitet. Und auch in Deutschland wollte er unbedingt wieder in diesem Beruf tätig werden, erzählt.

Er machte Deutschkurse, auch einen Sprachkursus mit verpflichtenden Berufspraktika bei einem Schuhmacher. Und am Ende trafen Andree Marten und Mohamad Hosaini eines Tages bei einem anderen Schuhmacherkollegen aufeinander.

Voll des Lobes

Mohamad Hosaini beherrsche sein Handwerk wie kein anderer, sagt Andree Marten. Bei der individuellen Maßanfertigung von Schuhen komme es schließlich auf den Milli­meter an. Der Schäftemacher fertigt die Oberteile von Schuhen. Nach den Maßen der Füße legt er Schnittmuster an, schneidet Leder und Stoffe zu und näht diese zusammen. Präzision ist dabei das A & O, damit die handgefertigten Schuhe dem Kunden dann auch passen.

Andree Marten stellte Mohamad Hosaini im vergangenen Juni mit einem unbefristeten Vertrag ein. Schon bald soll Hosaini die Leitung der Abteilung zur Fertigung der Schuhoberteile übernehmen, wünscht sich sein Chef. Weitere Fachkräfte würden dringend gesucht, die dann unter der Regie von Mohamad Hosaini arbeiten sollen.

Für Mohamad Hosaini und seine Familie ist das Anerkennungsverfahren als Flüchtling noch nicht abgeschlossen. „Ich werde alles daran setzen, dass er hier bleiben kann“, sagt sein Chef in Bremen. Den Mann könne man ihm nicht wegnehmen. Ersatz lasse sich nicht finden.

Hosaini ist mit Frau und drei Kindern nach Deutschland gekommen. Ein viertes Kind wurde hier geboren. Die älteren Kinder besuchen die Schule in Hude, sind aktiv in den örtlichen Vereinen. Ehefrau Maryam (36) möchte auch gerne arbeiten, wenn das jüngste Kind größer ist, sagt der Familienvater.

Netzwerk Asyl

Die Huderin Karin Rohde vom ehrenamtlichen Netzwerk Asyl betreut die Familie und freut sich, dass Mohamad den Job in Bremen gefunden hat, der ihm so viel Freude macht. „Da war er sehr hartnäckig. Er wollte auch nichts anderes machen“, sagt Karin Rohde. „Ich liebe diese Arbeit“, sagt der Schuhmacher aus Leidenschaft.