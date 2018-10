Der Turm bleibt stehen

Hude Es gab in den vergangenen Tagen einige Diskussionen um den von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagenen Abriss des alten Schlauchturms der Freiwilligen Feuerwehr in Hude. Nach einer knappen Abrissempfehlung im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (NWZ berichtete) stand die endgültige Entscheidung an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses. Und hier kippte offenbar die Mehrheit für den Abriss.

Wie Bürgermeister Holger Lebedinzew auf Nachfrage am Abend mitteilte, wurde im Verwaltungsausschuss mehrheitlich beschlossen, den Turm nicht abzureißen, sondern ihn stehenzulassen. Vor allem SPD und Grüne hatten sich dafür stark gemacht, das Bauwerk zu erhalten.