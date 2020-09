Huder können sich an Fahrradklima-Umfrage beteiligen

Hude Alle Menschen, Jung und Alt, die täglich oder auch nur gelegentlich in Hude mit dem Fahrrad unterwegs sind, können sich derzeit an einer Umfrage des ADFC beteiligen.

Der Fahrradklima-Test ist das Stimmungsbarometer der Radfahrerinnen und Radfahrer, heißt es beim Fahrradclub. Mit wenig Aufwand könne jeder die Situation für Radfahrende in seinem Ort bewerten und der Gemeinde und der Politik ein wichtiges Feedback aus Sicht der „Alltagsexperten“ geben.

Die Umfrage wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Die Ergebnisse geben einen umfassenden Überblick zur Situation des Radverkehrs in Deutschland und – wenn sich, gestaffelt nach Einwohnerzahlen, genügend Menschen beteiligen – auch zur Situation in den jeweiligen Städten und Gemeinden.

In der Gemeinde Hude sind mindestens 50 Teilnehmende erforderlich. Dann kann eine gemeindespezifische Auswertung erfolgen. Derzeit haben seit Start der Aktion am 1. September zehn Leute aus Hude mitgemacht. Aber es ist ja noch Zeit bis Umfrageschluss am 30. November 2020.

Auf der Internetseite der Gemeinde Hude (www.hude.de) ist die ADFC-Umfrage verlinkt.

„Das Radfahren hat in der Corona-Krise einen großen Schub gekriegt“, sagt Bürgermeister Holger Lebedinzew. „Viele sind durch die komfortablen E-Bikes auf den Geschmack gekommen.“ Dieser Trend werde anhalten. Auch Hude müsse mehr tun für den Fahrradverkehr, weiß der Bürgermeister.