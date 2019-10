Hude Irgendwie passt er da zwischen dem Verwaltungsbau und der neuen Wache für Polizei und Rettungswache gut hin, der alte Schlauchturm der Huder Feuerwehr, der gegen den Willen der Verwaltung nicht abgerissen wurde. Um den Turm mehr in den Blickpunkt zu rücken, sollte er auch beleuchtet werden, sagt FDP-Fraktionschefin Marlies Pape.

Wer von der Parkstraße zum Schlauchturm blickt, schaut in einen derzeit eher trostlosen Park. Der Parc d’Arnage am Rathaus, benannt nach der französischen Partnergemeinde, ist geschrumpft durch den Neubau. Für die Restfläche sollte aber jetzt unbedingt eine Planung in Angriff genommen werden, damit eine optimale Gestaltung, auch unter Einbindung des Schlauchturms, erfolge, meinen die Liberalen.

Die FDP-Fraktion hat beim Bürgermeister beantragt, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten beziehungsweise einzuholen und diese im Fachausschuss zu präsentieren. Die FDP möchte einen Park, der zum Verweilen einlädt und der der Parkstraße würdig ist. Das sei bislang nicht der Fall, so Pape. Den Park optisch neu zu gestalten, sei die Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Schließlich sei es einer der zentralen Plätze in Hude.

Bislang wird das Areal sehr stiefmütterlich behandelt, auch was die Pflege angeht. Erst nach einem NWZ-Bericht hat offenbar der Bauhof des Zweckverbandes tiefe Schlaglöcher im Rad- und Fußweg durch den Park beseitigt. Wobei, aus Sicht eines Laien, durch das Aufbringen eines gelben Sandes alles noch schlimmer geworden ist.