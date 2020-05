Klosterbezirk Hude: Der Parkplatz und das liebe Geld

Hude Bei zehn Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Mittwoch dem von Planer Jens Gerdes vorgestellten Entwurf für den Neubau eines Parkplatzes an der Kirchstraße zugestimmt. Auf dieser Basis soll ein Förderantrag aus dem Leader-Programm gestellt werden, lautet die Empfehlung.

„Wir sollten das Projekt zügig umsetzen“, forderte Dirk Vorlauf (CDU). Die Christdemokraten hatten schon vor Jahren den Parkplatz angeregt. „Wir sollten die Finanzmittel in die Hand nehmen. Man kann nicht alles zurückfahren“, sagte er zu den Bedenken, die unter anderem Ulrike Janz-Janzen (SPD) äußerte. Sie wollte – bei aller Freude darüber, dass jetzt ein akzeptabler Plan vorliege – die Beschlussempfehlung vertagen, bis die aktuellen Zahlen des Kämmerers zu den Einnahmeausfällen durch die Coronakrise im Gemeindehaushalt vorliegen.

• Die Kosten

Rund 212 000 Euro soll der Parkplatz kosten. Bis zu 100 000 Euro aus dem Leader-Programm werden als Zuschuss erwartet. Der Leader-Antrag müsse allerdings bis zum 2. Juni 2020 eingereicht werden, sagte Fachbereichsleiterin Martina Schneider.

Ein positiver Förderbescheid wird der Dreh- und Angelpunkt sein. Sollte der Antrag abgelehnt werden, müsse das Ganze noch mal vorgelegt werden, um neu abzuwägen, sagte André Heinemann (FDP): „Komplett aus eigenen Mitteln, das wird schwierig.“

Der Parkplatz an dieser Stelle mache aus ihrer Sicht keinen Sinn, erklärte Kirsten Neuhaus (Grüne). Der Parkplatz werde die meiste Zeit leer stehen, sagte ihre Fraktionskollegin Karin Rohde. Beide machten keinen Hehl daraus, dass sie das Vorhaben ablehnen.



• Die Planung

Die Verbesserung der Parkplatzsituation im Klosterbereich und die Schaffung einer Wendemöglichkeit für Lkw, die die geringe Durchfahrtshöhe der Eisenbahnbrücke zu spät bemerken, war ein Hauptgrund für die Planung. Weil die Zufahrt des Parkplatzes an der Landesstraße (Kirchstraße) liegt, mussten laut Planer Gerdes Vorgaben der Verkehrsbehörde berücksichtigt werden.

Im ersten Entwurf waren aufgrund der Forderung, Sichtdreiecke für die Ein- und Ausfahrten frei zu halten, elf bisher vorhandene Parkplätze an der Landesstraße entfallen, auf dem neuen Parkplatz aber nur 26 Stellplätze geplant. Unterm Strich wären es also nur 15 zusätzliche Stellplätze gewesen. Zu viel Aufwand für so eine geringe Zahl, hieß es.

Der Planer hat das Projekt überarbeitet. Jetzt sind es 41 Stellplätze für Pkw (inklusive zwei Behinderten-Parkplätze). Unterm Strich also 30 neue Stellplätze. Hinzu kommen Stellflächen für zwei Busse. Für die Begrünung hat der Planer die Schaffung eines Eichehains vorgesehen.

Während die befestigten Flächen geschottert werden, ist für die Zufahrten und den Bereich der behindertengerechten Plätze eine Pflasterung vorgesehen.

• Die Extras

Eine Pflasterung schlägt der Planer zudem für den Weg vom Bussteig zur Straße vor. Diese ist, wie auch Planungskosten, Vermessungskosten und eventuelle Installation von E-Ladesäulen noch nicht in den Berechnungen drin. „Dann kommen wir auf mindestens 300 000 Euro“, schätzte Karin Rohde (Grüne). Der Antrag der SPD, das Thema zu vertagen, bis Klarheit über die finanzielle Situation Hudes herrscht, fand keine Mehrheit.