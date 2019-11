Hude Den Plänen zur Erweiterung des Waldorfkindergartens am Sonnenweg in Hude um eine Krippengruppe mit 15 Plätzen wurde im Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales am 28. Oktober eine Extrarunde verordnet. Ausschussmitgliedern war die Differenz zwischen der Kostenschätzung von 2017 (350 000 Euro) und der jetzigen genaueren Berechnung (624 000 Euro) zu hoch. Architekt und ehrenamtlicher Trägerverein wurden gebeten, den Entwurf auf Einsparungen zu überprüfen. Das haben sie getan. Bereits in der Sitzung an diesem Montag, 11. November, 17 Uhr, Rathaus, wird dem Ausschuss nun das Ergebnis präsentiert.

Auch Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr sind Thema Die öffentliche Ausschusssitzung beginnt an diesem Montag, 11. November, um 17 Uhr im Huder Rathaus. Weiteres Thema der Sitzung ist die Haushaltsplanung für das Jahr 2020. Erörtert werden die Ansätze im Entwurf der Verwaltung, die in die Zuständigkeit des Ausschusses fallen. Dazu gehört auch die Freiwillige Feuerwehr. Um Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr künftig aufgrund des Klimawandels bei teilweise hohen Außentemperaturen und des wachsenden Risikos von Vegetationsbränden bestmöglich zu schützen, ist zum Beispiel die Anschaffung von entsprechender Einsatzbekleidung für 31 000 Euro vorgesehen. Die aktuelle Einsatzkleidung sei für den bestmöglichen Schutz bei der Brandbekämpfung in geschlossenen Räumen ausgelegt. Der Einsatz dieser Schutzausrüstung bei den klimatischen Bedingungen in den Sommermonaten sei ungeeignet und stelle ein gesundheitliches Risiko dar. Ebenfalls stehe ein Austausch der über 20 Jahre alten Funkmeldeempfänger an (12 000 Euro), heißt es.

Der am 28. Oktober vorgelegte Entwurf sei bereits intensiv durchgeplant gewesen, mit dem Ziel einer sehr kompakten Bauweise, um alle funktionalen Anforderungen zu erfüllen. Aus wirtschaftlichen Gründen habe man von vornherein in der Planungsphase alle Funktionsflächen, orientiert an den Nutzungsanforderungen des Waldorfkindergartens, auf das erforderliche Mindestmaß reduziert. Deshalb ergebe sich hinsichtlich der benötigten Flächen laut Verein auch nur ein Einsparpotenzial von rund fünf Quadratmetern.

Einsparpotenzial ergibt sich lediglich, so heißt es in der Sitzungsvorlage, über die Wahl der Dachform. Durch ein vereinfachtes und flach geneigtes Dach (unter Verlust von Stauraum und einer Einschränkung der Nutzungsvielfalt im Mehrzweck-/Speiseraum) sei eine Einsparung von 21 000 Euro möglich.

Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik sei bestrebt, mit einer funktionalen Planung die notwendigen Kosten für die Schaffung einer Krippe mit 15 Plätzen so gering wie möglich zu halten, wird noch einmal betont. Jetzt hat die Politik das Wort.

Durch die Einsparungsmöglichkeit ergäbe sich eine Verringerung des notwendigen Darlehens, das der Verein als Bauherr nach Abzug der Zuschüsse von Land und Landkreis aufnehmen müsse von 423 500 auf 398 000 Euro und somit eine Verringerung des monatlichen Abtrages von knapp 1400 auf knapp 1300 Euro (bei einer Laufzeit von 30 Jahren). Diese 1300 Euro könnten durch eine Erhöhung des monatlichen Betriebskostenzuschusses, den die Gemeinde an den Trägerverein überweist, aufgebracht werden. Die Verwaltung favorisiert weiterhin diese Variante, an Stelle einer Bürgschaft oder der Aufnahme eines Kommunaldarlehens.

Dass der Bedarf für eine weitere Krippengruppe unter einem festen Dach in Hude-Süd vorhanden ist, war schon am 28. Oktober in der Sitzung deutlich gemacht worden.