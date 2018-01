Hude Der Internetauftritt der Gemeinde Hude ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll die „Homepage“ www.hude.de neu gestaltet werden. Das berichtet Bürgermeister Holger Lebedinzew. Die Gemeinde habe einen neuen Anbieter beauftragt. „Das Finden wird einfacher sein“, verspricht Lebedinzew.

Auch die Aktualität ist derzeit nicht wirklich gegeben. Die aktuellen Themen auf der Startseite stehen dort schon seit Monaten.

Wer auf der Internetseite der Gemeinde nach einem Veranstaltungskalender sucht, wird ihn nicht finden. Der Besucher der Seite wird zwar weitergeleitet zur Seite der Touristik-Palette. Dort waren am Mittwochmittag aber gerade mal zwei aktuelle Termine für das neue Jahr aufgelistet.

Für die Rubrik „Veranstaltungen“ soll es künftig die Möglichkeit geben, dass auch extern von Veranstaltern Termine eingetragen werden können, heißt es.

Bei der Neugestaltung des Internetauftritts habe die Verwaltung Interessenvertreter aus Bereichen wie Soziales, Sport. Kultur und Touristik mit ins Boot geholt. „Alle Fachbereiche überarbeiten derzeit ihre Profile“, berichtet der Bürgermeister weiter.

Insgesamt soll die Seite „barrierefreier“ als bisher sein. Und sie muss auch gleich „App-affin“ daherkommen, da immer mehr Menschen nicht mehr klassisch über den PC, sondern über eine „App“ vom Smartphone auf Internet-Infos zugreifen.

Laut Lebedinzew ist im Zuge der Neugestaltung des Internetauftritts auch geplant, sich Gedanken über ein neues Logo für die Klostergemeinde zu machen.

„Hude – zum Malen schön“ – damit wirbt die Gemeinde nun schon seit vielen Jahren. Gibt es etwas Besseres? – „Ich bin kein Marketingexperte“, sagt der Bürgermeister.

Digitales Rathaus

Der neue Internetauftritt muss auch den künftigen Anforderungen an eine Digitalisierung von Dienstleistungen des Rathauses genügen. „Wir sind per Gesetz gezwungen, in diesem Bereich etwas zu tun“, sagt der Bürgermeister. So sollen künftig zum Beispiel die Beantragung des Personalausweises oder auch der Antrag auf einen Kita-Platz zunehmend digital möglich sein.

Das „Onlinezugangsverbesserungsgesetz“ besagt, dass schon bis zum Jahr 2020 die Digitalisierung Einzug halten soll. Das sei zurzeit landkreisweit ein Thema in den Kommunen.

„Das ist ein ganz großer Veränderungsprozess“, meint Lebedinzew.