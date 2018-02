Hude Der Bereich um das Huder Rathaus wird durch den Neubau für Rettungswache und Polizeistation sein Gesicht verändern. In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt an dieem Mittwoch, 14. Februar, soll abschließend eine Empfehlung für die Außenansicht des neuen Gebäudes gegeben werden.

Favorit der Verwaltung ist laut Beschlussvorschlag die Variante II der Architektengemeinschaft Dunkler-Gronwald und Wiechmann. Diese Variante, als Walmdachausführung mit Pfanneneindeckung wie beim Rathaus, führt laut Architektenentwurf zu Gesamtbaukosten von 1,74 Millionen Euro. Die Variante III hat als Alternative einen Doppelgiebel, innenliegende Rinne, Walmdach und Pfanneneindeckung und kostet circa 1,75 Millionen Euro.

Die Pläne für den Neubau beschäftigen die Gremien schon seit vielen Monaten. In den ersten Gestaltungsvarianten gab es auch noch eine Ausführung mit Flachdach. Der Fachausschuss entschied sich jedoch für eine Schrägdachvariante.

Bislang ist noch keine Festlegung auf eine der beiden Schrägdachvarianten erfolgt. Laut Verwaltung wurde in der Zwischenzeit der Entwurf der der erforderlichen sechsten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 b ausgearbeitet. Die beiden jetzt zur Wahl stehenden Gebäudeansichten gehen laut Verwaltung mit den gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes konform.

Die Gemeindeverwaltung möchte „Variante II“ umsetzen. Die Mehrkosten betragen dabei gegenüber dem ursprünglichen Entwurf mit einem flach geneigten Dach rund 40 000 Euro.

Das Bauvorhaben soll die Rettungswache der Johanniter, die bislang provisorisch in der alten Zählerwerkstatt am Reiherholz betrieben wird, in das Ortszentrum holen und zugleich durch den Umzug der Polizei Platz schaffen in deren bisherigen Räumen für die Gemeindeverwaltung.

Haushaltsmittel stehen im Jahr 2018 bis zu einer Summe von 1,75 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Die Gemeinde will die neuen Räume langfristig an die Polizei und den Landkreis als Träger des Rettungsdienstes vermieten.

Die öffentliche Ausschusssitzung, wiederum mit Einwohnerfragestunden zu Beginn und zum Ende, beginnt an diesem Mittwoch 14. Februar, um 16 Uhr im Feuerwehrhaus hinter dem Huder Rathaus.

Thema der Sitzung am Valentinstag ist auch die erforderliche Bebauungsplanänderung für das Neubauvorhaben. Der Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 b „Kernort Hude/Parkstraße“ habe in der Zeit vom 29. Dezember bis einschließlich 29. Januar öffentlich ausgelegen, so die Verwaltung. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange seien parallel beteiligt worden. Es sei nunmehr über die im Zuge des Verfahrens eingegangenen Stellungnahmen zu entscheiden. Private Stellungnahmen seien nicht abgegeben worden, heißt es. Weiteres Thema der Sitzung ist der aktualisierte Energiebericht für die öffentlichen Liegenschaften in Hude.