Ortsbild In Hude: Dieser Park soll schöner werden

Hude Der „Parc d’Arnage“ am Huder Rathaus, benannt nach der französischen Partnergemeinde, war schon vor Baubeginn für die neue Rettungs- und die neue Polizeiwache in keinem wirklich ansehnlichen Zustand. Jetzt, wo der Neubau vor dem Abschluss steht, für den ein Teil der Parkfläche geopfert wurde, sollte unbedingt eine Planung für die Neugestaltung der Restfläche aufgenommen werden, fordern die Huder Sozialdemokraten.

Was man Tolles machen kann, hat die Gemeinde zum Beispiel bei der Neugestaltung des Vorplatzes beim Huder Hallenbad unter Beweis gestellt. „Ist das nicht schön geworden“, sagt Ratsfrau Ulrike Janz-Janzen (SPD) dazu.

Und etwas in der Art wünschen sich die Sozialdemokraten auch für den Park am Rathaus. Hier müsse ein Fachplaner ran und ein Gesamtkonzept erarbeiten. „Es handelt sich bei der Fläche um eine der letzten zusammenhängenden Grünanlagen im Kernort von besonderer Lage und Bedeutung“, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende.

Die Sozialdemokraten haben den Bürgermeister gebeten, drei Büros, die sich schwerpunktmäßig mit Garten- und Landschaftsplanung beschäftigen, zur Vorstellung ihrer Ideen in den Fachausschuss einzuladen. Ziel der Planung solle „eine einheitliche, innovative und landschaftstypische Gesamtplanung“ für das Areal zwischen dem Rathaus, der neuen Wache für Polizei und Rettungsdienst und der Parkstraße sein. Es sollte ein Areal werden mit viel Aufenthaltsqualität für alle Generationen, sagt Ulrike Janz-Janzen. Die Planung könne dann – je nach Haushaltslage – abschnittsweise realisiert werden.

„Wir werden das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt nehmen“, sagte dazu Bürgermeister Holger Lebedinzew.

Wie der Bürgermeister berichtete, verlaufen die Bauarbeiten für das neue Gebäude, in das Polizei und Rettungswache einziehen werden, weiterhin im Zeit- und Kostenplan. Im Mai könnte alles fertig sein. Laut Lebedinzew hat der Verwaltungsausschuss, der am Donnerstag unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Rathaus tagte, den Auftrag für die Oberflächenentwässerung sowie für die Parkplätze und Zufahrten an die Huder Firma Würdemann vergeben.

Bislang waren die Beschlüsse nur im „Umlaufverfahren“ gefasst worden. Jetzt sollen zwei öffentliche Ausschusssitzungen folgen, und zwar in der Mensa der Peter-Ustinov-Schule, wo mit zwei Eingängen und genügend Platz die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Am Montag, 27. April, 17 Uhr, soll der Ausschuss für Schule und Bildung tagen, und am Mittwoch, 29. April, 16 Uhr, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt.