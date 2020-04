Ortsentwicklung In Hude: Impulse für die Zukunft des Zentrums

Hude Nach drei Workshops mit Eigentümern und gewerblichen Nutzern der Immobilien im Ortskern und einer Online-Bürgerbeteiligung geht das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für das Huder Ortszentrum jetzt in die entscheidende Phase. Das Verfahren soll trotz der aktuellen Coronakrise vorangetrieben werden, um den Ort zukunftsfähig zu machen. In einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung werden die Planer ihr Konzept vorstellen. Es soll fundierte Handlungsempfehlungen geben, für deren Umsetzung wiederum Zuschüsse aus der Städtebauförderung beantragt werden können, wenn der Gemeinderat es am Ende denn so will und das Land den Ort Hude in das Programm aufnimmt.

Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung soll am Mittwoch, 29. April, ab 16 Uhr in der Mensa der Peter-Ustinov-Schule stattfinden, wo entsprechende Maßnahmen zu Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

Unter Federführung des Planungsbüros NWP sind die Büros Stadt + Handel (für den Einzelhandel) und PGT (für die Verkehrsplanung) an der Erstellung des Konzepts für ein attraktives Ortszentrum beteiligt. Der Konzeptentwurf steht seit Dienstag auf der Internetseite hude.de (Rathaus/Ratsinformationssystem/Sitzungen) für alle, die sich schon mal einlesen möchten.

Lebedinzew hofft, dass die Planer das Konzept persönlich in der Sitzung am Mittwoch vorstellen. Als Plan B könnte es eine Video-Schalte geben. In Zeiten von Corona ist das allerdings nicht das einzige Problem. Nach der Präsentation im Fachausschuss steht das Thema am nächsten Tag auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses. Und danach muss zwingend eine Bürgerversammlung stattfinden, bevor es in die nächste Runde mit Fachausschuss, Verwaltungsausschuss und Sonderratssitzung am 28. Mai gehen kann. Die Bürgerversammlung sei aber nur möglich, wenn die Kontaktsperre aufgehoben werde. Vielleicht sei das ab dem 6. Mai denkbar, so Lebedinzews vorsichtige Prognose.

Am 31. Mai, 23.59 Uhr, endet die diesjährige Antragsfrist für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm des Landes. Über einen Zeitraum von in der Regel sieben Jahren wären Zuschüsse für private und öffentliche Maßnahmen möglich. Die Entscheidung, ob der Antrag gestellt werden soll, muss der Rat fällen. Alternativ könne auch beschlossen werden, ohne Förderantrag einige empfohlene Maßnahmen nach und nach aus eigenen Mitteln in Angriff zu nehmen. Das müsse jetzt alles abgewogen werden. Das Konzept setze wichtige Impulse, sagte der Bürgermeister.