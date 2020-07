Soziales: Flüchtlings-Notunterkunft war nur kurz in Betrieb

Hude Der Landkreis Oldenburg wird sich vorerst noch nicht von seiner Flüchtlings-Notunterkunft in der ehemaligen Zählerwerkstatt des Oldenburgische-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) in Hude trennen. Die Unterkunft werde im Ruhemodus bleiben, sagte Erster Kreisrat Christian Wolf auf Nachfrage der NWZ. Zuletzt hatten die Johanniter einen Teil der Räume genutzt, um von hier den Rettungsdienst zu fahren, den ihnen der Landkreis nach seinem Zerwürfnis mit dem DRK übertragen hatte und die Rettungswache im Ort nicht mehr zur Verfügung stand.

Mittlerweile haben die Johanniter ihr Übergangsquartier verlassen und sind in die neue Rettungswache mitten in Hude umgezogen. Die Liegenschaft steht also wieder komplett leer. Der Landkreis hatte die Zählerwerkstatt auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise angemietet und für die Aufnahme von bis zu 200 Geflüchteten hergerichtet. Mitte Mai 2016 ging die Notunterkunft in Betrieb. Zimmer mit zwei bis maximal vier Etagenbetten und entsprechenden Spinden, eine mobile Zelthalle als Aufenthaltsraum und für die Essensausgabe, Sanitäranlagen und ein Waschsalon in Containern wurden geschaffen.

Die Belegungszahl war geplant worden, als der Flüchtlingsstrom nach Deutschland 2015 die Grenzen der Belastbarkeit sprengte und auch viele Turnhallen und andere Objekte genutzt werden mussten. Schon bei der Inbetriebnahme war die maximale Aufnahmekapazität in Hude auf 160 Menschen reduziert worden, weil der Flüchtlingsstrom nachließ. Am Ende zogen dann gerade mal um die 30 Menschen ein, die in den Landkreis-Gemeinden noch nicht sofort dezentral untergebracht werden konnten.

Bereits Anfang September 2016 wechselte die Notunterkunft nach nur wenigen Betriebswochen in den „Ruhemodus“, weil es keinen Bedarf mehr gab. Um besser vorbereitet zu sein, wenn der Zustrom von Geflüchteten doch wieder stark zunehme, hatte der Landkreis die Notunterkunft aber nicht aufgehoben.

Ab dem 31. Dezember 2016 fand sich dann eine neue Nutzung. Der Landkreis stellte die Räumlichkeiten den Johannitern übergangsweise zur Verfügung, um dort eine provisorische Rettungswache zu betreiben.Die Johanniter waren zunächst übergangsweise eingesprungen, nachdem der Landkreis die Zusammenarbeit mit dem DRK gekündigt hatte. Am 1. November 2017 übernahmen die Johanniter mit einer Vertragslaufzeit von zunächst sechs Jahren, plus Verlängerungsoption von zwei Jahren, regulär den Rettungsdienst am Standort Hude im Auftrag des Landkreises Oldenburg.

Die Gemeinde wollte die Retter zurück ins Zentrum holen und baute ein neues Kombigebäude für Polizeistation und Rettungswache. Sie vermietete es langfristig an die Polizei und den Landkreis als Träger des Rettungsdienstes.