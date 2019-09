Hude „Wir wollen 100 Prozent, alles andere ist mit der CDU nicht diskussionsfähig“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Vorlauf in der jüngsten Sitzung des Huder Rates, als es um den Kooperationsvertrag im Zuge des nunmehr dritten und letzten Breitbandausbauprojektes ging. „Wir müssen diesen Schritt gehen“, sagte auch Marlies Pape (FDP). Man könne niemanden im Außenbereich abhängen. „Jede Familie braucht schnelles Internet“, betonte sie.

So wurde denn auch einstimmig beschlossen, den Kooperationsvertrag für die dritte Ausbaustufe mit dem Landkreis und den übrigen kreisangehörigen Gemeinden auf Basis eines 100-prozentigen Breitbandausbaus im Huder Gemeindegebiet zu beschließen. Es geht um die letzten 460 Hausanschlüsse, die nun auch in den Genuss des schnellen Internets kommen sollen. 87 Kilometer Leitungen müssen verlegt werden. Geschätzt werden die Gesamtkosten auf 7,8 Million. Abzüglich der Zuschüsse von Bund und Land bleiben jeweils knapp 1,4 Millionen als Eigenanteile der Gemeinde und des Landkreises. Etwas billiger wäre der Eigenanteil ausgefallen, wenn man sieben Anschlüsse außenvorgelassen hätte (1,2 Millionen). Blieben 33 Hausanschlüsse abgehängt, wären es noch rund 1,02 Millionen Euro gewesen.

„Die rasante Entwicklung des Breitbandausbaus erfordert die Einbindung möglichst aller Teile unserer Gesellschaft“, hat die Verwaltung die 100-Prozent-Lösung favorisiert. Sieben oder sogar 33 Haushalte nicht zu berücksichtigen, wäre das falsche Signal im ländlichen Raum gewesen, sagte Bürgermeister Holger Lebedinzew.

Der Rat hat beschlossen, die erforderlichen Mittel bereitzustellen. 2022/2023 wäre es dann vielleicht erledigt. Das sei aber sehr optimistisch, sagte Wilfried Siems (CDU). „Wir wollen das Beste hoffen“, so Siems.

Touristik-Palette

Der Gemeinderat hat außerdem beschlossen, das jährliche Budget der Touristik-Palette Hude vom 1. Januar 2020 an um 5000 Euro aufzustocken. Zugleich wurde die Vereinbarung mit der Touristik-Palette um fünf Jahre verlängert.

Der Verein nimmt schon seit dem 1. Januar 2004 eigenverantwortlich die touristische Vermarktung für die Gemeinde Hude wahr. Der jährliche Zuschuss aus der Gemeindekasse beträgt seit acht Jahren 40 000 Euro.

Die Kosten sind mittlerweile aber in allen Bereichen gestiegen. Deshalb wurde dem Antrag des Vorstandes entsprochen, den jährlichen Zuschuss auf 45 000 Euro zu erhöhen. Der Verein Touristik-Palette beschäftigt in der Geschäftsstelle an der Parkstraße zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und kümmert sich mit großem Einsatz um die touristischen Belange.