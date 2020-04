Zukunftsplanung: Konzept sorgt für Aufbruchstimmung

Hude Es wurde im Verlauf des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Mittwochabend mehrfach in den Mund genommen, das Wort Aufbruchstimmung. Die Vorstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) sorgte bei den Ausschussmitgliedern mit Blick auf Hudes Zukunft für ein positives Gefühl.

73 Seiten stark ist der erste Konzeptentwurf mit Fokus auf die Huder Parkstraße, der in der Mensa der Peter-Ustinov-Schule vorgestellt wurde. Enthalten sind darin Stärken und Schwächen der aktuellen Situation sowie Chancen und Risiken für die Zukunft. Sie alle basieren auf drei ISEK-Work-shops, eingegangenen Stellungnahmen und E-Mail-Zuschriften von Huder Bürgerinnen und Bürgern. Als Ziel haben sich Politik und Verwaltung dabei gesetzt, das Huder Ortszentrum zu stärken.

• Die Maßnahmen

Vorgestellt wurden die geplanten Maßnahmen von Michael Meier und Lukas Krönert von der NWP Planungsgesellschaft, die das Konzept in den vergangenen zwölf Monaten erstellt hatte. Neben möglichen Sanierungen der bestehenden Gebäude mit Gestaltungsregeln brachten sie eine rückwärtige Bebauung an der Parkstraße in Richtung Bahnlinie und eine damit verbundene Nachverdichtung zur Sprache, um mehr Wohnraum zu schaffen.

Entlang der Parkstraße sollen zudem mehrere Plätze mit verschiedenen Schwerpunkten entstehen. Neben dem Bahnhofsvorplatz (Mobilität) gehören auch der Torfplatz (multifunktionaler Platz, der nutzbar für Wochenmarkt, Veranstaltungen und Stellplätze ist), ein Platz an der Dr.-Gustav-Thye-Straße (Aufenthalts- und Sitzgelegenheiten) sowie der Rathauspark (grüner Park mit Spielgeräten und Freizeitflächen) dazu.

Auch das Verkehrskonzept mit einer Tempo-30-Zone für die Parkstraße und der Verlegung des Fahrradweges auf die Fahrbahn wurde vorgestellt. „Unser Vorschlag ist rechtlich schwierig“, gestand Krönert, sieht in nötigen Gesprächen mit der Straßenbaubehörde des Landes aber auch Chancen. Wichtig sei es, Barrierefreiheit auf den Nebenanlagen zu schaffen.

Bei den Ausschussmitgliedern sorgten die Vorschläge für Zustimmung. „Es soll ein lebendiges Zentrum geschaffen werden, das auch darüber hinaus strahlt“, sagte Karin Rohde (Grüne). Ulrike Janz-Janzen (SPD) ergänzte: „Dieses Projekt hat viel Potenzial.“

• Die Kosten

Die Gesamtkosten für die Vorhaben belaufen sich laut Kalkulation auf knapp 5,4 Millionen Euro. 3,6 Millionen Euro davon sind förderfähig. Durch Einnahmen aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen sowie möglichen Förderungen bei Bund und Land wird für die Kommune mit einem Eigenanteil von 900 000 Euro gerechnet.

• Die nächsten Schritte

Bis zum 31. Mai muss der Antrag für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Niedersachsen abgegeben werden. Eine Entscheidung wird im Frühjahr 2021 erwartet. Sollte dies klappen, wären Zuschüsse für private und öffentliche Projekte über einen Zeitraum von in der Regel sieben Jahren möglich.

„Bisher sind wir bei den Dingen, die wir gemacht haben, immer in der Pflicht gewesen“, sagte Bürgermeister Holger Lebedinzew. „Jetzt können wir etwas für die Zukunft gestalten.“