Bürgermeister lobt liberalen Weitblick

Bürgermeister Thorsten Schmidtke (SPD) äußerte sich zur Gemeindepolitik bei der FDP-Klausur. „Vieles davon, was wir abgearbeitet haben, hattet ihr auch in eurem Wahlflyer gelistet“, sagte Schmidtke und lobte die Liberalen für ihren Weitblick. Er würde gern noch einmal eine Wahlperiode in diesem Amt weitermachen. In der finanziell gut ausgestatteten Gemeinde sei in den vergangenen Jahren viel erreicht worden, meinte Schmidtke in seinem Rundumschlag. Wohnbebauungen in Ahlhorn, Sage, Döhlen, Halenhorst und Huntlosen stünden an. Vielleicht sei es sogar an der Zeit, etwas Tempo herauszunehmen, gab Schmidtke Stimmen aus dem Rat wieder.

Der neue Kindergarten in Ahlhorn (Am Lemsen) startet am 16. März den Betrieb. Gebaut werde quasi an jeder Kindergarteneinrichtung. Bei der Breitbandversorgung werde die 100-Prozent-Lösung angestrebt.

Im Metropolpark Hansalinie siedelt sich die Firma Gazeley an. Vier Gebäude mit bis zu 250 000 Quadratmetern seien geplant. Erster Schritt sei eine Halle mit sechs Hektar. Die Baugenehmigung sei erteilt, der Nutzer noch nicht bekannt, so Schmidtke. Das Gewerbegebiet Wildeshausen-West lehne die Gemeinde ab.

Das Thema Vandalismus bereite Sorge, so der Bürgermeister. Im Bereich öffentlicher Ordnung werde eine zunehmende Verrohung (Nachbarschaftsstreitigkeiten, Wohnungsüberprüfungen, Obdachlosenunterbringung) verzeichnet.