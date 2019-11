Iserloy /Berlin Tausende Trecker, wie sie am Dienstag in Berlin vor dem Brandenburger Tor zu sehen waren, standen in Siku-Hausen zwar nicht. Trotzdem wird auf den ersten Blick deutlich, was Michael Garms gebastelt hat: Mit einer Nachstellung der Sternfahrt der Landwirte nach Berlin unterstützte er den Protest. Bauern aus ganz Deutschland hatten sich in ihren Schleppern auf den Weg gemacht, um in der Hauptstadt gegen die Landwirtschaftspolitik zu demonstrieren.

Siku-Hausen nennt Garms die Modellwelt mit kleinen Traktoren, Lkw und anderen Fahrzeugen im Maßstab 1:32, die er auf dem Kornboden seines Hofs in Iserloy erschaffen hat. Auf dem Hof betreiben die Garms’ zudem das Golf- und Gartencafé sowie die dazugehörige Swingolfanlage.

Besucher können sich den nachgestellten Protest nicht mehr anschauen: „Ich habe ihn für eine Fotoserie aufgebaut“, erklärte Garms. „Ich bin selbst Landwirt und hatte leider keine Zeit, mitzufahren. Mit der Fotoserie wollte ich die Demonstration auf andere Weise unterstützen – das ist meine Art des Protests.“

Der Landwirt hat einen Bullenmastbetrieb. Für Hin- und Rückfahrt sowie die Demonstration mussten die Teilnehmer drei Tage einplanen. „Dazu kommt das Vorbereiten der Schilder – das macht man nicht mal eben so, wenn man selbstständig ist und Tiere hat. Das ist für jeden Landwirt ein riesiger Aufwand. Das zeigt, wie dringend der Protest ist.“

Die Idee für die Nachstellung hatte Garms selbst entwickelt. Durch das Landvolk, Whats-App-Chatgruppen und andere Organisationen besorgte er sich die Motive für die Protestschilder, die er sich in Kleinformat ausdruckte. Um die Szene nachzubauen, die Schilder sowie die Berliner Siegessäule in Kleinformat zu basteln und anschließend die Fotos zu machen, habe er gut zweieinhalb bis drei Stunden gebraucht, schätzte Garms. „Die Zeit kann ich ruhig investieren – andere investieren für den Protest zweieinhalb Tage.“

Im Internet sowie über Whats-App teilte der Landwirt die Fotos. „Die Reaktionen sind da. Bislang nur positive“, stellte er zufrieden fest.