Ärger über Fortbildung am Mittag

Kirchhatten Viele Ratsmitglieder gehen neben dem zeitaufwendigen Ehrenamt auch noch einem Beruf nach. Da ist die Terminplanung ein besonders sensibles Thema. Kritik von der FDP gibt es jetzt an der Verwaltung für die Fortbildungsveranstaltung „Wegerandstreifen – Potenziale nutzen – Kompakt“, die mittwochs um 12 Uhr beginnen soll. „Berufstätigen Ratsmitgliedern ist die Wahrnehmung einer solchen Veranstaltung zu einem solchen Zeitpunkt gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich“, kritisieren FDP-Fraktionsvorsitzender Niels-Christian Heins und FDP-Vorsitzender Stephan Möller in einem Schreiben an Bürgermeister Christian Pundt, das der NWZ vorliegt. Gerade Fraktionen mit einem großen Anteil Berufstätiger würden durch derartige Terminansetzungen in der Mandatsausübung gehindert. „Wir fordern Sie daher dringend auf, bei Veranstaltungen auf die Belange der berufstätigen Ratsmitglieder Rücksicht zu nehmen“, endet der Brief.

Bürgermeister Pundt bedauert in seiner Antwort, leider habe die Verwaltung kurzfristig zu diesem Thema keinen Alternativtermin anbieten können. „Wir werden versuchen, nochmals einen anderen Termin bei Bedarf anzubieten“, so sein Versprechen. Andere Seminare bzw. Vorträge seien bisher ausschließlich abends oder am Wochenende angeboten worden. Das solle auch die Regel bleiben. Pundt: „Sollte ein anderer Zeitpunkt durch Anbieter nicht möglich sein, werden wir das im Vorfeld mit den Fraktionsvorsitzenden thematisieren.“