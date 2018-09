Bürgermeister zur Islamkonferenz

Kirchhatten Bürgermeister Christian Pundt wird im Auftrag des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes an der Deutschen Islamkonferenz teilnehmen. Der Bund hatte bundesweit Bürgermeister nach ihrem Interesse an dem Thema befragt. Interkulturelle Beziehungen und Integrationsfragen seien Teil seiner früheren Arbeit im Polizeidienst gewesen, begründet der Hatter sein Interesse.

Nach jetzigem Stand soll die Islamkonferenz am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. November, in Berlin stattfinden. Gastgeber ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Die Deutsche Islamkonferenz soll die Integration der Muslime voranbringen und den Austausch zwischen Staat und Muslimen verbessern. Der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) rief das Gesprächsforum 2006 ins Leben. Es tagt einmal im Jahr in großer Runde. Mit am Tisch sitzen Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen – und auf muslimischer Seite Verbände wie etwa die Türkische Gemeinde in Deutschland sowie Wissenschaftler.