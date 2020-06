Klares Signal An Familien: Notbetreuung bleibt in Hatten weiter kostenlos

Kirchhatten Der Krippenbeitrag wird den Hatter Eltern neben den Monaten April und Mai auch für den Monat Juni 2020 erlassen. Diese Entscheidung hat am 29. Mai der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hatten mit großer Mehrheit beschlossen.

Bürgermeister Christian Pundt: „Auch wenn der Haushalt der Gemeinde Hatten durch die coronabedingten Einnahmeausfälle hart getroffen wird, sollen Eltern, die in dieser Situation auf unterschiedlichsten Ebenen besonders gefordert sind, weiter entlastet werden.“ Da es sich bei der Betreuung um eine Notbetreuung handele, Eltern häufig ihren Urlaub nehmen oder anderes die Betreuung sicherstellen müssen, sehe der Verwaltungsausschuss hier einen besonderen Härtefall, um die in Anspruch genommenen Notbetreuungszeiten zu erlassen.

„Auch bei einer Abrechnung im Stundentakt ist der Aufwand für diese Berechnung der Beiträge aufwendig und steht in der Gesamtschau im klaren Missverhältnis zu den möglichen Einnahmen. Auf Antrag wäre der Beitrag gemäß unserer Richtlinie sowieso entfallen“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde verzichtet nach seinen Angaben so auf Einnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kindertagesstätten sind gemäß der Landesverordnung vom 17. April 2020 weiter geschlossen. Grundlage für den Krippenbeitrag sind die Kindertagesstättenordnung sowie die Beitragsordnung der Gemeinde Hatten, an welchen sich auch die freien Träger orientieren. Demnach wird der Beitrag für den vollen Monat erhoben. Die Kindertagesstättenordnung regelt: „Auf Antrag kann der Krippenbeitrag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ein Kind länger als einen Monat wegen Erkrankung oder aus sonstigen, von den Erziehungsberechtigten nicht allein zu vertretenden Gründen, die Kindertagesstätte nicht besuchen kann.“ Durch Beschluss der Landesregierung besteht bei den Kindergartenplätzen seit dem 1. August 2018 bereits die Beitragsfreiheit. Somit ist insgesamt auch bei den Krippenplätzen gewährleistet, dass Eltern keinen Krippenbeitrag leisten müssen.