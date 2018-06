Kirchhatten Der Rat der Gemeinde Hatten war schon vorher eine Männerdomäne. Nach seiner zehnten Sitzung am Donnerstagabend ist er es noch ein Stück mehr geworden. CDU-Ratsfrau Maren Nieper (Sandkrug, 38) hatte vor ein paar Wochen den Verzicht auf ihren Ratssitz erklärt. Aus diesem Grund musste jetzt die Nachfolge geregelt werden. Nachrücker von der CDU-Liste ist Wolfgang Martens (Kirchhatten, 58). Macht künftig ein Zahlenverhältnis von sechs Ratsfrauen (SPD: 3, Grüne: 2, FDP: 1, CDU: 0, FHL: 0) zu 23 Ratsherren.

Worte des Bedauerns gab es von Grünen-Ratsfrau Susann Kügler, der Ratsvorsitzenden Katja Radvan (SPD) und Bürgermeister Christian Pundt. Sie alle bescheinigten der ehemaligen CDU-Ratsfrau eine engagierte Mitarbeit – „auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren“, wie Susann Kügler einräumte. Vonseiten der CDU-Fraktion bedankte sich Adolf Oltmann bei Maren Nieper für die Zusammenarbeit.

Auf eine persönliche Stellungnahme, die ihren Schritt erläuterte, verzichtete die Sandkrugerin am Donnerstag. Sie hatte bereits in ihrer Verzichtserklärung Anfang Mai in einem Schreiben an die Gemeinde erklärt: „Ein ausreichendes Maß an Konsens zwischen der eigenen Meinung und Überzeugung mit der öffentlichen Meinung der Fraktion einerseits und der herrschenden Meinung im Vorstand des Gemeindeverbandes der CDU andererseits, ist mir wichtig. Beides war für mich nachhaltig nicht gegeben, so dass ich meine Ämter zurückgegeben habe.“ Maren Nieper hat auch den stellvertretenden Vorsitz im CDU-Gemeindeverband niedergelegt.

Wolfgang Martens lebt seit seiner Kindheit mit kurzen Unterbrechungen in Kirchhatten. Von Beruf ist er Uhrmacher und betreibt ein Geschäft für Uhren und Schmuck am Marktplatz. In seiner Freizeit beschäftigt er sich neben Politik mit Familien-, Orts- und Regionalgeschichte. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich für die Ortsentwicklung in Kirchhatten (Dorferneuerung, Ortsdurchfahrt), den Heimat- und Bürgerverein Kirchhatten, die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde (seit 2002 Vorsitzender) und die Oldenburgische Landschaft (Beirat seit 2003).

Martens war bislang bereits hinzugewähltes Mitglied im Bau- und Planungsausschuss, außerdem CDU-Fraktionsgeschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender im CDU-Gemeindeverband. Er übernimmt die Sitze im Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur.

Die Sachentscheidungen fielen sämtlich einstimmig und ohne weitere Diskussionen im Rat:



• Der für den Bereich zwischen Ulmen- und Lindenweg in Sandkrug geltende Bebauungsplan wird geändert. Eine Grünfläche, die ursprünglich mal als Spielplatz vorgesehen war, aber für die es laut Verwaltung nie wirklichen Bedarf gab, kann nun mit zwei Häusern bebaut werden.

• Die Schulbezirke für die Klassen eins bis vier werden so angepasst, dass Kinder einer Straße auch dieselbe Schule besuchen. Am Zaunkönigweg und künftig am Mühlenweg in Streekermoor hätten ohne diese Änderung sonst Kinder der einen Straßenseite nach Sandkrug und die der anderen nach Streekermoor gemusst.

Durch den Ratsbeschluss werden der Zaunkönigweg und das Neubaugebiet am Mühlenweg gänzlich dem Standort Sandkrug zugeordnet.