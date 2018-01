Kirchhatten Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder des durch einen Fall von Sexismus und Verleumdung belasteten SPD-Ortsvereins Hatten in nichtöffentlicher Sitzung im Hotel Meiners dem amtierenden Vorstand empfohlen, zurückzutreten. Ein entsprechender Antrag kam nach NWZ-Informationen aus einem Kreis älterer SPD-Mitglieder, die im Ortsverein selbst keine Funktion mehr inne haben und auch die parteiinterne Zusammenkunft initiiert hatten. Die große Mehrheit der anwesenden 32 Mitglieder soll für dieses Vorgehen gestimmt haben.

Empfohlen wurden ebenfalls unter großer Zustimmung der Versammlung eine neutrale Mediation zwischen den beiden Vorstands- und Fraktionsmitgliedern, Katja Radvan und Oliver Toth, sowie Gespräche zur weiteren Zusammenarbeit innerhalb der Ratsfraktion.

Faktisch ist der Vorstand aber noch weiter im Amt, betont stellvertretender Vorsitzender Gerrit Edelmann. Der Ortsvereinsvorstand werde sich nun auf seiner für Hatter SPD-Mitglieder zugänglichen Vorstandssitzung am Mittwoch, 14. Februar, 19.30 Uhr im Hotel „Zum Deutschen Hause“ in Kirchhatten Gedanken über das Vorziehen der Neuwahlen machen, die sonst wohl turnusgemäß im März stattgefunden hätten. Ziel sei es, „mit geklärten Verhältnissen weiterarbeiten zu können und im Vorstand als auch und in der Fraktion und der gesamten Partei die Wogen zu glätten, um die gute politische Sacharbeit fortsetzen zu können.“

Über neue Kandidaten ist noch nichts zu hören. Denkbar wäre es durchaus, dass sich die zurzeit amtierenden Funktionsträger erneut zur Wahl stellen. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, würde der SPD-Ortsverein damit über seinen neuen Vorstand entscheiden, bevor es aller Voraussicht nach im März vor dem Landgericht Oldenburg zum Zivilprozess zwischen dem amtierenden Ortsvereinsvorsitzenden Oliver Toth und der SPD-Ratsvorsitzenden Katja Radvan, zurzeit auch Beisitzerin im Ortsverein, kommt.

Toth steht im Verdacht, im Wahlkampf 2016 seine parteiinterne Konkurrentin diskreditiert zu haben, indem er ein Profil auf ihren Namen in einem Internetforum für sexuelle Kontakte anlegte. Ein Strafverfahren endete, nachdem der Kirchhatter der Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 2000 Euro zustimmte. In dem Zivilverfahren klagt Radvan nun auf Schmerzensgeld, Toth konterte mit einer Klageerwiderung.

Die Mitgliedschaft sei umfassend informiert worden, damit alle gesprächsfähig seien, wenn sie in der Öffentlichkeit angesprochen werden, heißt es in der offiziellen Erklärung des Ortsvereins. Laut stellvertretendem Vorsitzenden bekamen alle an dem Konflikt beteiligten Personen ausreichend Gelegenheit, ihre Sicht der Situation darzustellen.

Weiter heißt es in der offiziellen Erklärung: „Dadurch konnten sich alle Anwesenden ein eigenes Bild machen. Dass man die im Raum stehenden Vorwürfe nicht endgültig bewerten könne, wurde den Mitgliedern der sehr gut besuchten Versammlung schnell klar. Gericht spielen wolle man nicht, so die einhellige Meinung.“

Was aus der Sitzung auch klar hervorgegangen sein soll: „Alle Mitglieder fühlen sich betroffen, da sie fast alltäglich von Menschen darauf angesprochen werden, auch wenn sie mit den Ereignissen gar nichts zu tun haben. Deshalb einigte sich die Versammlung in großer Mehrheit darauf, nun im Rahmen der eigenen Möglichkeiten die Gräben innerhalb der eigenen Strukturen wieder zu glätten. Die angespannte Stimmung zum Beispiel bei gemeinsamen Vorstands- und Fraktionssitzungen möchte man zugunsten aller Beteiligten beenden.“