Kirchhatten Skandal in Kirchhatten: Gab es Sex-Verleumdung im Wahlkampf?“ Unter diesem Titel steigt das NDR-Regionalfernsehen an diesem Dienstagabend in die Berichterstattung um den Konflikt zwischen der Ratsvorsitzenden Katja Radvan und ihrem Partei- und Fraktionskollegen Oliver Toth ein. Gesendet wird der Beitrag heute in der Sendung „Hallo Niedersachsen“ (NDR, 19.30 bis 20 Uhr).

Wie die NWZ bereits im Dezember berichtete, steht SPD-Ortsvereinsvorsitzender Toth im Verdacht, während des Wahlkampfes 2016 ein Kontaktprofil auf einem Internetportal für sexuelle Kontakte erstellt zu haben, das sich leicht Katja Radvan zuordnen ließ. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass daraufhin 75 Nachrichten an die vermeintliche Profilinhaberin verschickt wurden. In zwölf Fällen soll Toth auf die Nachrichten geantwortet haben.

Ein Strafverfahren wurde eingestellt, nachdem Toth sich bereiterklärte, eine Geldauflage von 2000 Euro zu zahlen. Vor dem Landgericht Oldenburg kommt es vermutlich im März zu einem zivilrechtlichen Prozess. Radvan verklagt Toth, der sein Ratsmandat zurzeit ruhen lässt, auf Schmerzensgeld. Dieser hat mit einer Klageerwiderung gekontert.