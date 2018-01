Kirchhatten Im Zusammenhang mit einem möglichen Fall von Sexismus innerhalb des Hatter SPD-Ortsvereins hat sich der SPD-Kreisvorsitzende Axel Brammer erstmals öffentlich geäußert. In einer persönlichen Stellungnahme bei der Vorstandssitzung des SPD-Unterbezirks im Kirchhatter Schützenhof erklärte er am Mittwochabend, es sei scharf zu verurteilen, was mit der Hatter Ratsvorsitzenden Katja Radvan gemacht worden sei. Aber auch der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Oliver Toth und seine Familie müssten „viel durchmachen“.

Darum geht es: Im Kommunalwahlkampf 2016 tauchte auf einem Internetforum für sexuelle Kontakte ein neues Profil auf. Das Porträtbild unter „kara26209“ zeigte eindeutig Radvan. Sie erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelte. Spuren führten zum Ortsvereinsvorsitzenden Toth, der im Verdacht stand, seine parteiinterne Konkurrentin diskreditiert zu haben. Ein Strafverfahren gegen den 44-Jährigen vor dem Amtsgericht Oldenburg endete im Sommer 2017 in der Vorverhandlung. Der Beschuldigte akzeptierte eine Geldauflage in Höhe von 2000 Euro. Toth beteuert bis heute seine Unschuld. Er sei Ziel einer Verleumdungskampagne. Privatrechtlich ist der Konflikt jedoch noch nicht abgeschlossen: Radvan klagt auf Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro. Toth konterte mit einer Klageerwiderung. Anfang März soll vor dem Landgericht Oldenburg öffentlich verhandelt werden.

Brammer betonte am Mittwochabend, Radvan habe stets viel Solidarität aus der SPD erfahren, auch von den Frauen in der Partei. Im Frühjahr 2017 sei der Vorstand des SPD-Ortsvereins informiert worden. Als dann im Sommer das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt wurde, habe er gehofft, dass nun „Ruhe“ sei. Weil er mitten im Landtagswahlkampf gesteckt habe, wollte er unmittelbar nach der Wahl ein Gespräch mit den Betroffenen führen. Auch über ein Mediationsverfahren sei diskutiert worden. Todt habe sich für solche Gespräche offen gezeigt. Doch unmittelbar nach der Wahl habe die Zivilklage Radvans auf dem Tisch gelegen.

Brammer bezeichnete die Klageschrift als „peinlich“. Fast die Hälfte der dort aufgeführten Punkte sei falsch. „Allenfalls mein Name ist richtig geschrieben.“ Der SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete ist als Zeuge in dem Verfahren benannt worden.

Brammer sagte am Mittwochabend, die Klageschrift lege offen, dass es Radvan offenbar um eine Landtagskandidatur gegangen sei. Er sei „wahnsinnig frustriert“, dass das Thema so in die Öffentlichkeit getragen worden sei. Die „rote Linie“ dessen, was er ertragen könne, sei überschritten. Eine Aussprache zu der Erklärung erfolgte nicht.