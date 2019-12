Kirchhatten Die Hatter Ratsfrau Katja Radvan (Die Linke) kritisiert die Vorgänge zur Ablösung des stellvertretenden Ratsvorsitzenden Johannes große Beilage durch einen CDU-Vertreter: „Was sich da am Mittwoch abgespielt hat, war ein unwürdiges Postengeschachere der CDU und zwar offensichtlich mit Unterstützung der SPD.“

Kreszentia Flauger, Kreisverbandssprecherin der Linken, weist die im Vorfeld und in der Sitzung erhobenen Vorwürfe der CDU zurück: „Es ist eine böswillige Verleumdung und mit nichts belegbar, wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Schulze behauptet, die Linke stehe nicht hinter der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.“ Zu der gehörten Menschenrechte, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Chancengleichheit für alle politischen Parteien und das Recht auf Opposition. Flauger: „Das alles verteidigen wir entschieden. Wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende einen Hauch von Anstand hat, entschuldigt er sich für seine wahrheitswidrige Behauptung.“

Schulze hatte der Linken auch vorgeworfen, geistig-moralische Prinzipien zu missachten. Flauger findet: „Aus CDU-Reihen ist das ein geradezu lächerlicher Vorwurf. Das ist die Partei, in der unter Kohl jahrelang ein System schwarzer Kassen betrieben wurde. Da soll die CDU zu geistig-moralischen Prinzipien lieber erst einmal in den Spiegel schauen.“

Katja Radvan zieht folgende Bewertung zu den Vorgängen im Hatter Rat: Politische Grenzen seien nicht durch die Gruppenbildung von Grünen und Linke überschritten worden, wie sie die CDU kritisiere, sondern durch die „Machtspielchen“ der CDU in Zusammenarbeit mit der SPD. Was hier gelaufen sei, sei ein Tiefpunkt des kommunalpolitischen Umgangs. „Ich bin sicher: Das ist das Gegenteil dessen, was die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vom Gemeinderat erwartet. So fördert man nur Politikverdrossenheit.“

Rat hatte auf Antrag der CDU über den künftigen stellvertretenden Ratsvorsitzenden entschieden. Für Adolf Oltmann (CDU) stimmten 13 Mitglieder, für Johannes große Beilage (Grüne) sieben. Drei enthielten sich, fünf fehlten entschuldigt an der Sitzung. Da die CDU selbst nur über sechs Sitze verfügt, ist die fraktionsübergreifende Unterstützung für den Antrag offensichtlich – wegen der geheimen Wahl aber nicht eindeutig zuzuordnen.