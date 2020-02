Kirchseelte 90 000 Euro will die Gemeinde Kirchseelte in diesem Jahr investieren. Das ging aus der Ratssitzung am Dienstagabend hervor, in der der Haushalt für 2020 einstimmig beschlossen wurde.

• Investitionen

„Viel investieren wir insgesamt nicht“, sagte Bürgermeister Klaus Stark. Lediglich drei Maßnahmen sind für dieses Jahr eingeplant. Der Großteil, 50 000 Euro, für die Straße „Im Grünen Winkel“ in Klosterseelte. „Dort stehen Reparaturarbeiten an“, erklärte Stark.

30 000 Euro sind für den Bebauungsplan „Strodthoffs­kamp“ vorgesehen. „Das Geld ist für die erste Planungsrunde gedacht“, so der Bürgermeister. Zwar sei man noch nicht sicher, ob man in diesem Jahr mit dem Projekt starten werde, doch wollte man die Summe schon im Haushalt aufnehmen, damit kein Nachtragshaushalt nötig wird.

Außerdem plant die Gemeinde mit einem Zuschuss für die Schießsportanlage in Höhe von 10 000 Euro.

• Haushaltsplan

Im Ergebnishaushalt stehen Erträge in Höhe von 1 118 600 Euro Aufwendungen in Höhe von 1 182 000 Euro gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge um 54 000 Euro, die Aufwendungen um 1 100 Euro. Dennoch ergibt sich auch für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag – und zwar in Höhe von 63 400 Euro. „Mit den Rücklagen können wir das ausgleichen, doch die sind in ein paar Jahren auch aufgebraucht“, gab Stark zu bedenken.

Besonders die Kreis- und Samtgemeindeumlage würden die Einnahmen der Gemeinde direkt wieder aufbrauchen. 341 100 Euro gehen in 2020 voraussichtlich an den Kreis, 602 000 Euro an die Samtgemeinde. „Insgesamt muss man aber festhalten, dass diese sehr fair auf die Mitgliedsgemeinden verteilt ist“, so der Kirchseelter Bürgermeister.

• Thema Breitband

Ursprünglich auch auf der Tagesordnung der Sitzung: das Breitbandausbauprojekt des Landkreises und die finanzielle Beteiligung der Gemeinde. „Da haben wir uns aber entschieden, den Punkt wieder runter zu nehmen“, erklärte Stark. Der Grund: In der Gemeinde gebe es dazu zwei mögliche Varianten – zuletzt habe es stets eine Pattsituation gegeben. Uneinig sind sich die Ratsmitglieder darüber, ob man alle Grundstücke der Gemeinde an das Breitbandnetz anschließen solle oder nur einen Teil. „Die 100-Prozent-Lösung würde uns rund 106 000 Euro kosten. Wenn wir nur einen Teil, etwa 88 Prozent, anschließen lassen, sind es nur Kosten in Höhe von rund 12 000 Euro“, so Stark. 14 Grundstücke würden in Variante zwei nicht vom Breitbandausbau profitieren.

„Wir gehen jetzt noch einmal mit der Samtgemeinde in Gespräche, um eine Lösung zu finden“, kündigte der Bürgermeister an. Daher habe man die geplanten Investitionen in Höhe von je 40 000 Euro für die Jahre 2021 bis 2023 aus dem Haushalt gestrichen.