Frage: Die Kommunen konkurrieren um Kita-Kräfte. Wie kann es Wardenburg gelingen, sich als besonders attraktiver Arbeitgeber zu profilieren?

Martina Noske: Um Kita-Kräfte für uns gewinnen zu können, bieten wir größtenteils inzwischen unbefristete Stellen an, die auch durch Zusammenlegung von unbesetzten Stundenanteilen attraktiver gemacht werden. Auch bieten wir an, die Kinder der Kita-Kräfte in unseren Kitas zu betreuen, wenn hierfür Plätze vorhanden sind. So möchten wir auch sicherstellen, dass wir den Rechtsanspruch auf Kita-Plätze erfüllen können.

Frage: Inwieweit hat die Gemeinde einen Spielraum bei der Gestaltung des Gehalts?

Noske: Die Gemeinde ist, wie alle vergleichbaren Gemeinden auch, an den Tarifvertrag gebunden. Übertarifliche Leistungen sind damit ausgeschlossen.

Frage: Seit August sind Kita-Plätze für die Eltern beitragsfrei. Muss die Gemeinde hier – wie befürchtet – draufzahlen, oder ist die Erstattung seitens des Landes kostendeckend?

Noske: Das lässt sich leider zurzeit noch nicht beantworten. Momentan werden nur vorläufige Abschläge gezahlt. Diese Abschläge umfassen aber sowohl die Finanzhilfe für die Personalkosten als auch für die beitragsfreien Kindergartenplätze. Die Abschläge berechnen sich auf das 2,6-fache der für die Kindergartenjahre 2016/2017 bzw. 2017/2018 gezahlten Finanzhilfebeträge und haben in dem Sinne keine aktuelle Berechnungsgrundlage.