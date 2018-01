Frage: Die Sondierung ist abgeschlossen, jetzt wird über eine Große Koalition verhandelt. Finden Sie das richtig?

Klüner: Ja, es ist richtig und wichtig, dass es jetzt endlich voran geht. Und ich bin sehr optimistisch, dass es zu einem guten Ende kommt. Beide Parteien müssen sich einfach zusammenraufen, denn Neuwahlen können wir keinem Wähler erklären.

Bosak: Dass jetzt versucht wird, eine Koalition zu bilden, ist erstmal gut. Miteinander reden muss man immer. Was den weiteren Weg betrifft, bleibe ich aber zurückhaltend. Bei uns wird ja zunächst ein Parteitag darüber abstimmen.

Frage: Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Über die „GroKo“ wurde doch in Ihren Ortsverbänden sicher intensiv diskutiert, oder?

Bosak: Das Meinungsbild im Das Meinungsbild im SPD -Ortsverein ist gemischt, ich würde schätzen: halbe-halbe. Es gibt diejenigen, die Koalitionsverhandlungen begrüßen, aber ebenso viele finden, das müsste nicht zwingend sein.

Klüner: So intensiv wurde im Gemeindeverband gar nicht darüber gesprochen. Die meisten Mitglieder haben ziemlich früh geahnt, dass „Jamaika“ nicht funktionieren würde. Und damit war klar, dass es nur auf eine Große Koalition hinauslaufen kann.

Frage: Herr Bosak, Sie haben den Parteitag schon angesprochen. Was glauben Sie, wie werden die Delegierten, speziell die aus Ganderkesee, sich entscheiden?

Bosak: Das kann und mag ich nicht vorhersagen. Aus Ganderkesee ist auch niemand beim Parteitag dabei, die Delegierten aus dem Bezirk stehen schon fest, sie sind für zwei Jahre gewählt worden.

Frage: Frau Klüner, auch die Frau Klüner, auch die CDU erwägt einen Parteitag, der über den Koalitionsvertrag entscheidet. Was erwarten Sie?

Klüner: Ich bin sicher, die Delegierten werden den Vertrag mittragen.

Frage: Nach dem, was bisher bekannt wurde, mussten beide Seiten Zugeständnisse machen: die CDU zum Beispiel bei der Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die SPD beim Spitzensteuersatz, der nun nicht angehoben wird. Können Sie damit leben?

Klüner: Ja, die Parität bei der Krankenversicherung ist vertretbar.

Bosak: Es kommt ja auf das Gesamtpaket an, das am Ende geschnürt wird. Mal sehen, was für uns dabei herauskommt. Der Spitzensteuersatz kann aus meiner Sicht aber nicht dauerhaft so niedrig bleiben.

Frage: Was schätzen Sie: Wann haben wir eine neue, handlungsfähige Regierung?

Klüner: Es hat ja schon so lange gedauert. Ich würde mir wünschen, dass wir in einem Monat loslegen können.

Bosak: Wenn wir davon ausgehen, dass der SPD-Parteitag zustimmt, muss erstmal verhandelt werden. Ein möglicher Vertrag geht dann noch in die Mitgliederbefragung der SPD. Das Verfahren dafür ist noch gar nicht klar. Ich glaube, vor April wird das nichts.