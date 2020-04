Bürgerservice: Was geht noch in den Rathäusern?

Landkreis Das öffentliche Leben ist wegen des Coronavirus weitestgehend heruntergefahren. Doch was mache ich, wenn ich umgezogen bin und ein neues Autokennzeichen benötige? Werden standesamtliche Trauungen noch abgehalten? Hier eine Liste, welche Bürgerservices im Landkreis Oldenburg noch geöffnet sind – beziehungsweise telefonisch erreichbar sind.

• hARPSTEDT

In der Samtgemeinde ist das Rathaus – wie auch die Rathäuser der anderen Gemeinden – mindestens postalisch und telefonisch erreichbar. Wie Bürgermeister Herwig Wöbse mitteilt, gebe es Ausnahmen, die telefonisch vereinbart werden könnten. „Bei manchen Vorgängen ist zwingend die persönliche Unterschrift notwendig“, begründet Wöbse. Er macht zudem klar: „Alles, was termingerecht abgearbeitet werden muss, wird auch erledigt. Was Zeit hat, kann aufgeschoben werden.“ Zu den letztgenannten Fällen zählen unter anderem Ausweisverlängerungen oder Ummeldungen. „Da muss man in diesen Zeiten einfach Prioritäten setzen“, so Wöbse. Wer unsicher sei, könne in der Gemeinde anrufen, dann würde der individuelle Fall beurteilt.

Weiterlaufen wird, wie in allen Gemeinden, auch das Standesamt. Jedoch gelten dort besondere Bedingungen. „Trauungen werden noch durchgeführt, einfach auch, weil das rechtliche Folgen nach sich zieht. Doch dabei gilt inzwischen, dass nur noch das Brautpaar und der Standesbeamte dabei sind – keine Gäste, niemand aus der Familie, keine Trauzeugen.“ Das sei zwar schade, aber nicht zu ändern.

• Dötlingen

Auch in Dötlingen können die Bürger weiterhin ihre Angelegenheiten telefonisch oder per E-Mail regeln. Laut Bürgermeister Ralf Spille sei auch hier in Ausnahmesituationen ein Besuch im Rathaus möglich. Bedingung sei stets eine telefonische Anmeldung und die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. „Besuche sind jedoch auf ein absolutes Minimum reduziert“, betont Spille.

Bei Trauungen gelte wie überall die abgespeckte Variante. Gegebenenfalls könne zusätzlich ein Dolmetscher der Trauung beiwohnen. Trauungen außerhalb des Rathauses würden nicht mehr stattfinden.

• Hude

Wie Ramona Dahms vom Fachbereich für Bürgerdienste und Soziales erklärt, wurden aufgrund der gegenwärtigen Coronakrise die Öffnungszeiten im Huder Rathaus auf den Vormittag reduziert. Alle Fachbereiche seien in der Zeit von 8 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. „Die Beschäftigten wurden in verschiedene Teams eingeteilt, um einen dauerhaften Betrieb des Rathauses langfristig sicherstellen zu können“, fügt Dahms hinzu. Persönliche Termine im Rathaus und Außentermine würden, wie in den anderen Gemeinden, nur in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten unter erhöhten Hygienemaßnahmen durchgeführt. Kirchenaustritte könnten derzeit nicht bearbeitet werden.

• Großenkneten

In der Gemeinde Großenkneten seien laut Frauke Asche, Amtsleiterin für Ordnung und Soziales, neben telefonischen Anfragen zu jedem Themenbereich auch Online-Anträge zu Gewerbe, Ab-, An- und Ummeldungen möglich.

Eine Kfz-Zulassung sei über ein Online-Verfahren des Landkreises Oldenburg möglich. Die Ausgabe der gelben Säcke finde weiterhin über die öffentlichen Ausgabestellen (unter anderem im Kaufhaus Carl Hellbusch) statt, und Restmüllsäcke erhalte man nach telefonischer Absprache. Online und auf postalischem Weg seien auch Auskunftswesen und Meldeabfragen mit anderen Behörden möglich.

•

• Hatten

„Alle Anträge werden entgegengenommen“, betont Heike Kersting, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters und zuständige Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, Ordnung und Soziales. Bei Rückfragen würden Telefonate geführt. Teilweise würden Anträge gemeinsam am Telefon ausgefüllt. Nach dem Unterschreiben kämen die Anträge auf dem Postweg im Rathaus an. Neben Trauungen erfolgen auch alle anderen Beurkundungen, wie Geburten und Sterbefälle.

• Wardenburg

„In Fragen von Sozialleistungsansprüchen und sonstigen sozialen Themen erfolgt eine telefonische Beratung, Anträge werden postalisch an die Hilfesuchenden übersandt“, erklärt Stefan Otten vom Hauptamt. Daneben erfolge eine Koordination von Hilfsangeboten wie dem kontaktlosen Einkaufsdienst.

Des Weiteren würde unter anderem bei verschwundenen Mülltonnen jeweils (kostenpflichtig) ein Müllsack übersandt. Kfz-Zulassungen könnten auch in Ausnahmefällen nicht mehr bei der Gemeinde erfolgen. „Die Anmeldung von Hunden kann unter Verwendung des auf unserer Homepage zur Verfügung gestellten Formulars weiterhin per Mail erfolgen“, fügt Otten hinzu. Für Um- und Anmeldungen am Wohnsitz oder Anträge auf Führungszeugnisse sollte im Einzelfall der Kontakt zum Bürgerbüro aufgenommen werden, um eine Lösung finden zu können.

• Wildeshausen

Wie Stadtsprecher Hans Ufferfilge mitteilt, können auch in Wildeshausen weiterhin alle Fachbereiche und damit auch alle Anliegen der Bürger bedient werden. „Eine telefonische wie elektronische Erreichbarkeit aller Bereiche der Stadtverwaltung ist gewährleistet“, betont er. Auch den postalischen Weg könnten Bürger nutzen, um Anliegen zu klären. Dies gelte in den Bereichen Einwohnermeldeamt, Leistungsbereich wie auch Standesamt. Individuelle Lösungen würden für alle Probleme gefunden.