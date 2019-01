Landkreis 204 Ausländer im Landkreis Oldenburg haben 2018 die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. An vier Terminen im Jahr besteht die Möglichkeit, in einer Feierstunde im Kreishaus Wildeshausen die Einbürgerungsurkunde zu erhalten.

Im Vorjahr beantragten nach Angaben der Kreisverwaltung vermehrt Briten die deutsche Staatsangehörigkeit; denn Großbritannien hat im März 2018 bekanntgegeben, dass es zum 30. März 2019 aus der EU austritt.

Derzeit seien die Anträge wieder auf dem normalen Level; denn die Bundesregierung plane ein Brexit-Übergangsgesetz mit einer Regelung zugunsten von britischen Staatsangehörigen, die im Übergangszeitraum bis Ende 2020 einen Einbürgerungsantrag stellen.

Die Arbeit im Ausländerbereich ist laut Kreisverwaltung geprägt durch den Familiennachzug zu den ehemaligen Asylbewerbern. Hier sind 2018 knapp 100 Angehörige nachgezogen. Auch die zunächst allein zur Arbeitsmigration einreisenden EU-Bürger aus Bulgarien und Rumänien holen vermehrt ihre Familien nach. Die Zahl der Bürger aus anderen EU-Ländern steigt immer noch jährlich um circa zehn Prozent an. Hauptzuzugsländer sind Polen (1816 Personen), Bulgarien (1547 Personen) und Rumänien (1715 Personen).

Im Landkreis Oldenburg leben zurzeit insgesamt rund 11 500 Ausländer, davon etwa 6500 aus der EU, 325 mit dem Status Asylbewerber, 142 geduldet. Sie stammen vor allem aus Syrien, dem Irak, Eritrea und dem Sudan. 26 ausreisepflichtige Ausländer sind nach negativem Asylverfahren freiwillig ausgereist; 15 Personen wurden abgeschoben. Insgesamt leben rund 130 000 Einwohner im Landkreis.

Im Ordnungsamt gibt es – unabhängig von der Ablehnung eines Asylantrages – für alle Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren möchten, eine fallbezogene Rückkehrberatung sowie Informationen über die Förderprogramme. Wer sich mit dem Gedanken trägt, in die Heimat zurückzukehren, der kann sich beim Landkreis informieren, ohne – so die Kreisverwaltung – Nachteile in einem womöglich noch laufenden Asyl- oder Klageverfahren befürchten zu müssen. In dem Zusammenhang lobt der Landkreis die „unkomplizierte Zusammenarbeit von Diakonie, Ausländerbehörde und Landesaufnahmebehörde“ bei der freiwilligen Rückkehr nach Syrien.

„Ein Abebben der Zuwanderungsströme ist nicht in Sicht, so dass unsere Ausländerbehörde auch 2019 weiterhin stark belastet sein wird“, heißt es aus dem Kreishaus.