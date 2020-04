In Räten digital abstimmen

Landkreis Demokratie in digitalen Zeiten: In einer Telefonkonferenz hat der geschäftsführende Kreisvorstand der SPD im Landkreis Oldenburg einstimmig einen Antrag zur digitalisierten Handlungsfähigkeit von Kommunalparlamenten beschlossen. Gefordert wird eine Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, um auch Umlaufverfahren in digitalisierter Form zu ermöglichen und die Möglichkeit von virtuellen Sitzungsformaten zu schaffen.

Bislang dürfen nur die nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschüsse beziehungsweise Kreisausschüsse in den Gemeinden und Kreistagen Beschlüsse ohne die physische Zusammenkunft fassen. „Im Moment erfolgt dies aus Gründen der Rechtssicherheit schriftlich per Post. Dies kostet Zeit und wirkt in Zeiten einer voranschreitenden Digitalisierung nahezu lächerlich. Das Land muss hier die Spielregeln der aktuellen Zeit anpassen und dann auch digitale Abstimmungsformen auf die gesamten öffentlichen Kommunalparlamente ausweiten“, so der Aschenstedter SPD-Kreistagsabgeordnete Thore Güldner.

Hintergrund des Antrages ist, dass gerade in der derzeitigen Corona-Krise eine deutliche Verschiebung der Handlungsfähigkeit der Kommunalparlamente festzustellen sei.

„Aktuell bleiben viele kommunale Aufgaben unerledigt, Investitionen werden gestoppt, Einstellungen können nicht vollzogen werden. Gerade in unserer zunehmend digitalisierten Welt dürfen wichtige Beschlüsse nicht daran scheitern, dass die räumliche Anwesenheit von Ratsmitgliedern oder Kreistagsabgeordneten nicht gegeben ist“, heißt es in dem Antrag der SPD.